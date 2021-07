Bientôt du Dragon Ball, Naruto ou One Piece dans Fortnite ? L'indice d'un dataminer

Depuis sa sortie en septembre 2017, Fortnite est devenu un véritable bouillon de pop culture. Artistes, sportifs, personnages de films, héros de jeux vidéo ou encore super héros de comics se rencontrent et s'affrontent quotidiennement dans le phénomène d'Epic Games. Et à en croire une nouvelle rumeur, ils pourraient bientôt être rejoints par personnages cultes venus du Japon.

La rumeur du jour vient d'un leaker/dataminer spécialisé dans Fortnite répondant au pseudonyme de "Twea." Sur son compte Twitter, ce dernier fait une affirmation qui a de quoi intriguer les joueurs de Fortnite fans de manga/anime :

A trusted source has stated that Epic are working with a company named Shueisha to produce a few anime collabs. The company has partial rights to many large animes including Naruto and Dragon Ball. - Twea - Fortnite Dataminer (@TweaBR) June 29, 2021

Une source de confiance a déclaré qu'Epic travaille actuellement avec une société nommée Shueisha dans le but de produire quelques collaboration avec des anime (sic). Cette société détient partiellement les droits de nombreux gros anime dont Naruto et Dragon Ball.

Bientôt Superman vs Goku vs Kratos ?

Si le type de collaboration dont parle ici le leaker n'est pas précisé, il serait très certainement questions de skins inspirés par les protagonistes vus dans les célèbres mangas de l'éditeur japonais. À titre d'information, Shueisha est derrière des séries comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Demon Slayer ou encore My Hero Academia.

Comme toujours avec les rumeurs de ce type, ces informations sont à prendre au conditionnel. La politique d'Epic Games en matière de partenariats et de crossovers dans Fortnite est telle qu'une cette rumeur ne semble pas farfelue. Pour rappel, des personnages issus des comics DC et Marvel, John Wick, Lara Croft, Master Chief, Kratos ou encore les Ghostbusters ne sont que quelques exemples des héros célèbres apparus jusqu'à présent dans Fornite des suites de la mise en place de partenariats entre Epic Games et leurs ayants droit.

Shueisha est derrière un grand nombre des mangas parmi les plus populaires à travers le monde. Et Fortnite est quant à lui un des jeux-services les plus populaires auprès des joueurs du monde entier. Intégrer des skins de personnages comme Goku, Vegeta ou Luffy dans Fornite créerait très certainement un cercle vertueux qui profiterait aux deux parties. L'affaire est donc à suivre.

Jugez-vous crédible cette nouvelle rumeur ? Pensez-vous que des personnages tirés de célèbres mangas débarqueront bientôt dans Fortnite ? Leur arrivée pourrait-elle vous donner envie de vous essayer au jeu d'Epic Games ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.