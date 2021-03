Fortnite : Chapitre 2 Saison 6 avec le final de la crise Zero, Lara Croft et Neymar Jr

Ca y est, le Chapitre 2 de la Saison 6 est enfin arrivé dans Fortnite. A vous un monde totalement bouleversé et renouvelé, avec moults changements de décors, mais également un Passe de Combat avec quelques personnages forts connus.

En effet, pendant le final de la crise zéro, l'Agent Jones et la Fondation (l'un des Sept) ont scellé le Point Zéro dans une tour de pierre. Pris au piège, celui-ci a émis une mystérieuse onde qui a effacé toute trace de la technologie sur son passage et bouleversé le paysage de l'île, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, et les images de notre galerie (voir la carte également).

Une île sauvage

Puisque l'île est devenue sauvage, il vous faudra non seulement vous réhabituer à ses nouvelles planques et autres particularités, mais également créer vos propres armes. Eh oui c'est la jungle, les amis. Toute la technologie a fichu le camp, vous vous retrouvez presque à l'âge de pierre.

Et en son centre, se trouvent désormais la Flèche et son Village. La vie sauvage a ainsi repris ses droits sur les différents lieux de l'île. Parmi lesquels Colossal Crops et Boney Burbs. En vous aventurant aux extrémités de cette région sauvage, vous découvrirez d'autres tours, les Gardiennes, défendues par des forces mystérieuses...

Fabriquez vos propres armes

Vous pouvez toujours ramasser des outils, mais en les utilisant aussi pour fabriquer vos propres armes, via les butins trouvés dans la faune sauvage. Fabriquez ainsi votre propre arsenal, où que vous soyez. Créez des armes capables d'infliger de gros dégâts, dont le fusil primitif, ou d'autres plus précises, comme le revolver sans oublier les redoutables arcs enflammés et mécaniques.

Apprivoisez aussi la Faune sauvage

L'île grouille d'animaux sauvages, des proies les plus inoffensives comme les poules jusqu'aux prédateurs les plus voraces comme les loups. Chassez et apprivoisez la faune non seulement pour vous nourrir, mais aussi pour récupérer des matériaux de fabrication. Et bien que les loups soient déjà redoutables,, des prédateurs plus dangereux encore attendent dans leurs oeufs...

Des ressources pour réussir

Même si les point zéro n'a pas détruit l'île, certains se sont préparés à cette éventualité. ouvrez des coffres blindés pour mettre la main sur des armes puissantes de niveaux rare à légendaire, dont les lance-roquettes, de nouvelles armes et améliorations viendront les compléter tout au long de la saison, comme des pneus tout-terrains, qui vous permettront de conduire en dehors des sentiers battus.