Kratos (God of War) disponible dans TOUTES les versions de Fortnite, d'autres héros arrivent

Dans l'industrie du jeu vidéo comme ailleurs, les temps changent, les mentalités évoluent, les barrières tombent. Et Fortnite contribue d'une certaine manière à faire tomber ces barrières. En plus de faire partie des titres à autoriser le multijoueur cross-platform, le jeu d'Epic Games permet désormais à des héros de jeux exclusifs à une marque de consoles d'apparaître sur les machines concurrentes.

À lire aussi : Fortnite : L'application de visioconférence Houseparty intégrée

Nous vous parlions hier de l'arrivée plus que probable de Kratos, le héros historique de God of War, dans Fortnite ainsi que de celle, moins concrète, de Master Chief de Halo, et des questions que ces ajouts soulevaient. Aujourd'hui, une partie de ces questions ont obtenu une réponse via l'ajout officiel de Kratos dans le Free-to-Play d'Epic Games.

En effet, Kratos est dès à présent disponible dans la boutique in-game de Fortnite. Et ce, sur toute les plates-formes sur lesquelles est disponible Fortnite. Ce qui signifie que les joueurs Switch et Xbox One de Fortnite (par exemple) peuvent désormais incarner ce personnage 100% PlayStation.

Video Games All-Star Battle Royale

À noter qu'en plus de Kratos lui-même, des accessoires tirés de God of War sont également disponibles dans la boutique in-game du jeu. Et que les personnes qui récupèrent Kratos sur la version PS5 de Fortnite ont un avantage sur les autres. En plus d'obtenir la version standard du personnage disponible partout, ces dernières récupèrent aussi une version de Kratos vêtue d'une armure dorée.

Pour ce qui est de Master Chief, l'arrivée du héros de la série Halo n'a pas encore été confirmée. Un élément lié à l'ajout de Kratos pousse en tout cas à croire que cela ne devrait pas trop tarder. En effet, le tueur de dieux de Sony Santa Monica est classé dans une nouvelle catégorie de personnage intitulée "Légendes du Jeu Vidéo." Il est donc possible de s'attendre à ce que d'autres protagonistes bien connus débarquent prochainement dans Fortnite.

Que pensez-vous de l'arrivée de Kratos dans Fortnite ? Le fait qu'il soit disponible partout vous surprend-il ? Cet ajout pourrait-il vous donner envie de jouer à Fortnite ? Quels autres personnages aimeriez-vous voir intégrés au jeu d'Epic Games ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.