Sony annonce le rachat du studio Nixxes, spécialisé dans les portages sur PC

Vous y êtes désormais habitués : il ne se passe plus un jour sans que l'un ou l'autre constructeur du milieu ne décide de jeter son dévolu sur un studio qui passait par là sans rien demander à personne. Mais parce qu'il faut également savoir surprendre son public, Sony annonce aujourd'hui une nouvelle prise de guerre, qui valide une stratégie déjà amorcée.

Deux jours seulement après avoir officialisé l'acquisition des petits gars de Housemarque, et alors même que nous attendons une confirmation du rachat de Bluepoint - le coup étant parti tout seul -, Sony annonce aujourd'hui avoir fait main basse sur Nixxers, un studio néerlandais spécialisé dans le portage de jeux sur PC, surtout ceux de Crystal Dynamics.

Bon, le dernier exemple en date est celui de Marvel's Avengers, mais avant ça ils ont travaillé sur la nouvelle trilogie Tomb Raider, flippez pas.

"Tu ne le sais pas encore mais tu es déjà racheté"

Le constructeur s'est publiquement félicité de cette nouvelle prise par l'intermédiaire de

Hermen Hulst, le responsable du label PlayStation Studios :

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware! - Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021

Ce dernier a ajouté ceci à la suite de l'annonce :

Je respecte grandement Nixxes, et je suis ravi que cette équipe très expérimentée fasse partie de la communauté de développement de classe mondiale de SIE. Ils sont passionnés par l'amélioration des jeux et l'envie d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Nixxes sera un atout majeur pour les PlayStation Studios, en aidant nos équipes à se concentrer sur leur objectif le plus important : celui de créer un contenu unique et qualitatif.

Les compatriotes du père Hulst ont beau ne pas avoir développé de jeu de leur propre chef depuis leur fondation en 1999, leur capacité à porter bien des titres sur d'autres plateformes semble parfaitement aller de pair avec la volonté de proposer toujours plus de jeux issus du catalogue maison sur PC, comme l'expliquait plus tôt cette année Jim Ryan, non sans rappeler que le développement des titres AAA continue inlassablement d'augmenter.

Et Nixxes n'en fait pas vraiment mystère, comme l'assure dans la foulée Jurjen Katsman, son fondateur :

Nous sommes impatients de nous mettre au travail et sommes ravis d'apporter notre expertise technique et de développement au catalogue de licences des PlayStation Studios.

En attendant de découvrir quels seront les premiers jeux à profiter du savoir-faire de Nixxes, une seule question demeure : qui sera le prochain ? Faites attention : ce pourrait être VOUS.