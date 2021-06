Cyberpunk 2077 : Microsoft revoit sa politique de remboursement du jeu

Le feuilleton Cyberpunk 2077 n'est clairement pas voué à prendre fin de si tôt. Après l'annonce plus tôt cette semaine du retour de la version PS4 du jeu sur le PlayStation Store, au tour de la version Xbox One du RPG de CD Projekt RED de faire parler d'elle.

Microsoft vient d'annoncer que sa politique de remboursement spéciale mise en place spécialement pour traiter les demandes liées à Cyberpunk 2077 prendra fin le 6 juillet prochain. Le site du service après-vente de Xbox affiche depuis peu un message indiquant un retour à la normale en ce qui concerne sa manière de gérer les demandes de remboursement de jeux dématérialisés achetés sur le Microsoft Store. Pour justifier la chose, le géant américain évoque le travail effectué par CD Projekt RED sur le jeu ces derniers mois :

L'équipe de CD PROJEKT RED continue à faire tout son possible pour améliorer l'expérience de Cyberpunk 2077 pour les joueurs Xbox et elle a apporté un certain nombre de mises à jour. Avec ces mises à jour, Microsoft reviendra à sa stratégie standard de remboursement de jeu numérique Cyberpunk 2077 le 6 juillet pour les nouveaux achats et les achats existants.

Peu après la sortie pour le moins chaotique de la version console de Cyberpunk 2077 en décembre dernier, Microsoft et Sony ont tous deux eu à faire face à une vague de clients mécontents. Si Sony a rapidement décidé de retirer le jeu de son PlayStation Store, Microsoft a quant à lui décidé de le maintenir à la vente, tout en assouplissant grandement ses règles en matière de remboursement (toutes les demandes de remboursement étaient accordées).

Pas encore parfait, mais y'a du mieux

Il apparaît donc que la firme de Redmond estime désormais qu'un nombre suffisant de correctifs ont été apportés par le studio polonais pour appliquer à nouveau à Cyberpunk 2077 les mêmes restrictions en matière de remboursements qu'aux autres titres proposés sur le Microsoft Store.

Cela étant dit, le géant américain continue de mettre en garde d'éventuels acheteurs du jeu sur la page de sa boutique virtuelle consacrée à Cyberpunk 2077. En effet, un message présent sur cette dernière indique :

Il est possible que les joueurs rencontrent des problèmes de performance sur Xbox One tant que le jeu n'aura pas été mis à jour.

Pour info, les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 continuent de recevoir régulièrement des mises à jour ayant pour but d'optimiser ces versions "old gen" mais aussi de limiter les plantages et de réduire le nombre de bugs. Si des problèmes sont toujours bel et bien présents, la situation n'est plus celle qu'elle était à la sortie du jeu.

Et pour ce qui est de la mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077 prévue sur PS5 et Xbox Series X|S, CD Projekt RED parle toujours d'une sortie à la fin de l'année.

