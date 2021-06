TEST du Corsair K70 RGB TKL : Un formidable clavier au format Tenkeyless

Ces dernières années, les clavier TKL (TenKeyLess) sont légion et Corsair fait partie intégrante de la tendance. Preuve en est avec ce nouveau modèle de K70 RGB TKL, un produit haut de gamme de qui s'annonce de très grande qualité. Vérifions cela ensemble.

Ce modèle K70 RGB TKL est comme toujours avec les produits du constructeur élégamment présenté dans sa boite noire et jaune. À peine le produit déballé, on comprend que, de par son format et sa disposition, il est très clairement pensé pour les joueurs et n'est pas spécialement propice pour la dactylographie et les nombreuses heures de travail. Avec ses dimensions très modestes de 360 x 164 x 40 millimètres et son poids de 930 grammes, il ne propose en effet aucun repose-poignets et évidemment aucun pavé numérique puisqu'il s'agit du format désormais bien connu TKL.

Premier contact premium

Nous sommes habitués avec Corsair, mais encore une fois le constructeur américain ne déçoit pas : le design est irréprochable et l'ensemble respire la solidité et la "noblesse" dans le choix de des matériaux. Le châssis en aluminium brossé et la structure frameless permettent d'avoir un résultat fort agréable pour les yeux. Ce n'est pas une révolution en termes d'esthétique mais cela reste très élégant et peut se fondre parfaitement dans n'importe quel bureau.

Configurable à souhait

Le clavier se dote de 88 touches mais Corsair nous a aussi fait parvenir deux keycap mod kits en couleur blanche et verte pour pouvoir customiser comme on le souhaite les touches. Eh oui, c'est aussi cela le charme d'un clavier mécanique. L'ensemble est en PBT ultra durable et la couleur blanche s'offre même le luxe de se nettoyer facilement pour ne jamais laisser apparaitre le moindre trace.

La qualité partout, tout le temps

Coté switch, ce K70 TKL dispose d'excellentissimes Cherry MX Red avec leurs course totale de 4 millimètres ainsi qu'une activation à 2 mm. Outre ses switchs, Corsair a misé sur la technologie AXON Hyper-Processing Technology. Que se cache t-il derrière cet anglissime technophile ? Tout simplement une technologie permettant de sublimer et d'améliorer la réactivité du clavier. En d'autres termes, le clavier peut détecter les pressions de touche de manière encore plus rapide. Il en résulte une fluidité hors norme même si, soyons clair, en utilisation de gaming classique difficile à dire si l'avantage est vraiment net. C'est plus une question de sensation que réellement de suprématie en multijoueur.

Un sans faute

Quoi qu'il en soit nous avons testé la chose sur notre fidèle Hunt Showdown qui réclame toujours autant de réflexes, et force est de constater que ce modèle est particulièrement agréable en jeu. Si vous êtes bon cela ne va pas miraculeusement vous rendre invincible et si vous avez un niveau médiocre vous n'allez pas spécialement devenir un génie du FPS. Mais c'est un clavier qui rend l'expérience de frappe en jeu très agréable.

Malgré les touches de qualité en PBT à double injection, on ne retrouve pas le symptôme de rétro-éclairage faiblard comme sur certains modèles concurrent mais plutôt quelque chose de très qualitatif entièrement configurable comme toujours via le très complet logiciel maison de chez Corsair : Icue.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN FORMIDABLE PETIT CLAVIER GAMING Clairement c'est le sans faute pour Corsair avec ce nouveau modèle K70 RGB TKL. Elégant, robuste, noble, technologie de pointe... Difficile de se tromper en faisant le choix de ce produit. En fait son seul défaut c'est son prix avec tout de même un tarif demandé à 150 euros. Vous pouvez être moins certain de le garder longtemps.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Design élégant.

Matériaux nobles.

Robuste.

Excellents Switchs.

Technologie Axon. Le prix, forcément.