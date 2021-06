PlayStation Plus : Un jeu PS5 "gratuit" de juillet aurait déjà fuité

Il arrive de temps à autres que l'identité d'au moins un jeu inclus dans le programme PlayStation Plus du mois suivant fuite avant l'annonce officielle de Sony. Et il se pourrait bien que ce phénomène vienne de se reproduire. Cette fois, le titre concerné est une des annonces de "l'E3 2021."

À lire aussi : PS5 : Jim Ryan parle de sa rentabilité et évoque un nouveau modèle économique

La fuite du jour concernant le PlayStation Plus et ses jeux "gratuits" remonte en fait à une dizaine de jours. En effet, un membre du forum ResetERA répondant au pseudonyme de "Deluxera" s'était en effet amusé à lancer un certain nombre de rumeurs concernant des annonces liées à A Plague Tale à venir au cours de la conférence Microsoft E3 2021. Parmi ces dernières se trouvait également une déclaration concernant le PlayStation Plus. Et plus particulièrement concernant un des jeux PS Plus du mois prochain :

Asobo va dévoiler une remasterisation next-gen du premier jeu Plague Tale. Si vous êtes sur PlayStation 5, ne l'achetez pas tout de suite car il sera inclus dans le PlayStation Plus de juillet.

Les étoiles semblent alignées

Sachant que toutes les autres affirmations faites par "Deluxera" ont été confirmées par les annonces faites par Asobo après la publication des rumeurs sur ResetERA, tout pousse à croire que cette déclaration concernant le PlayStation Plus va être confirmée elle aussi.

Les jeux PlayStation Plus du mois de juin, dont Operation Tango sur PS5, seront disponibles pour les abonnés au service de Sony jusqu'au 5 juillet prochain. Ce qui signifie que, si "Deluxera" a là aussi dit vrai, la version nouvelle génération de A Plague Tale : Innocence débarquerait sur le PS Plus des utilisateurs PS5 le 6 juillet prochain.

Pour rappel, c'est également le 6 juillet que la version optimisée pour la nouvelle génération du jeu d'Asobo sortira sur Xbox Series X|S (et sera proposée sur le Xbox Game Pass) ainsi que sur PS5 (avec mise à jour gratuite pour les détenteurs du jeu original sur PS4 et Xbox One). Les dates pourraient donc coller. Affaire à suivre.

Le fait que la version new-gen de A Plague Tale : Innocence soit le jeu PS5 proposé dans le PlayStation Plus du mois de juillet vous satisferait-il ? L'arrivée d'une version améliorée du titre d'Asobo pourrait-elle vous pousser à vous y essayer ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.