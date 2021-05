PlayStation Plus : Découvrez les jeux PS5 et PS4 "gratuits" de juin 2020

Chaque mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Ceux qui sont proposés en avril 2021 sont désormais connus.

Vous avez encore du temps après avoir récupéré les jeux offerts dans le cadre du programme Play At Home (en ce moment, Horizon Zero Dawn) ? Mais comment faites-vous ? Bon, peu importe. Au final, le résultat sera le même : que vous jouiez immédiatement ou non, votre ludothèque peut être à nouveau garnie à zéro frais.

Après Wreckfest, Battlefield V et Stranded Deep, ce sont encore trois jeux que PlayStation compte offrir aux abonnés .

Voici les jeux à récupérer gratuitement du mardi 1er juin au lundi 5 juillet 2021... enfin pas tous :

Operation: Tango est une aventure coopérative autour du monde de l'espionnage à partager avec un ami, qui vous entraîne dans de périlleuses missions autour du monde dans un monde futuriste et high-tech. En équipe de deux, votre partenaire et vous deviendrez AGENT et HACKEUR, travaillant de concert pour infiltrer, enquêter et éradiquez les puissances qui menacent le monde libre. Travaillez en tandem de deux points de vue différents, dans un jeu où seules vos voix vous relient. La coopération est cruciale, et la communication est la clé !

Maîtrisez l'art du combat de chasseurs stellaires dans des batailles multijoueurs frénétiques dans l'espace, et découvrez ce que signifie réellement être pilote dans une campagne Star Wars en solo captivante. Rejoignez l'élite de la galaxie dans cette campagne en solo, qui a lieu après les événements dans Le Retour du Jedi et qu'on voit alternativement à travers le prisme de deux factions. La Nouvelle République combat pour la liberté. L'Empire exige l'ordre. Prenez le contrôle des chasseurs stellaires comme le X-wing et le TIE fighter, aussi bien de la flotte de la Nouvelle République que celle de l'Empire. Personnalisez votre équipement et vos pilotes et gérez la puissance que vous attribuez aux armes, boucliers, et moteurs en prenant vos marques dans le cockpit. Vous aurez aussi la possibilité de jouer à l'intégralité du jeu en réalité virtuelle sur PS VR !

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) - jusqu'au lundi 2 août

Le jeu de combat emblématique de Sega revient dans une version remasterisée et supervisée par le Ryû ga Gotoku Studio, à qui l'on doit Yakuza et Judgment. Disponible pour la toute première fois sur PlayStation Plus et PlayStation Now, il permettra aux vétérans et aux néophytes de la saga Virtua Fighter de tester de nouveaux modes en ligne : matchs classés, tournois et ligues, le tout avec des graphismes améliorés et une interface revisitée. Rien de tel pour profiter au mieux de ce jeu de combat qui a révolutionné le genre.

À noter que VF5 Ultimate Showdown arrivera également sur le PlayStation Now le 1er juin.

Comment jugez-vous cette nouvelle fournée ? Déjà, avez-vous vraiment le temps de tout essayer et finir ?

L'abonnement PlayStation Plus coûte 8,99 euros pour 1 mois, 24,99 euros pour un trimestre et 59,99 euros pour un an.