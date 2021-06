Xbox Games Showcase Extended : A Plague Tale Innocence optimisé pour Xbox Series X|S

Si vous n'aviez encore jamais fait A Plague Tale : Innonce, déjà ceci est MAL, mais en plus, si vous possédez une Xbox Series S ou X, alors patientez encore quelques petites semaines, puisque le titre d'Asobo Studio sera tout simplement supra optimisé pour tourner sur ces machines de la nouvelle génération vidéoludique moderne.

À voir aussi : E3 2021 : On a découvert Metroid Dread, nos impressions écrites et en vidéo + gameplay inédit

C'est en effet ce qui a été annoncé hier, en petite pompe, durant le Xbox Games Showcase Extended.

Ainsi, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les aventures pestiférées d'Amicia et de son frère Hugo puisque A Plague Tale : Innocence, est non seulement disponible dans le Xbox Game Pass mais dès le 6 juillet prochain, le jeu sera optimisé pour Xbox Series X|S et profitera de la 4K et des 60 images par seconde.

La peste en 4K et 60 fps

Rappelons, si vous le voulez bien, que sa suite spirituelle et pestiférées, a été annoncée durant l'E3, et qu'il répond (ou pas), au nom de A Plague Tale : Requiem, et qu'il devrait sortir sur toutes les machines modernes qui pourront le faire tourner, d'ici à la fin de l'année 2022 après Djizeus.

Allez-vous refaire ce titre en version super 4K, "histoire de" ? Vous avez 5 heures et 10 minutes. Pour finir, sachez que A Plague Tale Innocence arrivera également ce 6 juillet sur PS5 et Nintendo Switch (cloud).