TEST du Cooler Master CK550 V2 : Un clavier gaming bien sous tous rapports

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, Cooler Master ne se limite pas aux solutions de refroidissement et il figure même parmi les fabricants de périphériques gaming les plus en vue. Depuis quelques semaines, il renouvelle ses claviers avec l'introduction successive des CK5xx et des CK6xx. S'il est encore un peu tôt pour la seconde, nous avons pu tester le CK550 V2.

À l'automne 2018, Cooler Master introduisait le très bon CK550. Aujourd'hui, le fabricant souhaite capitaliser sur le succès de ce modèle qui compte parmi ses meilleures ventes avec une révision logiquement baptisée V2. Le CK550 V2 ne réinvente donc pas la roue, mais doit apporter quelques petites améliorations là où le besoin s'en faisait sentir. Reste qu'au premier coup d'oeil chez un revendeur, c'est surtout l'augmentation du tarif qui surprend : on passe de plus ou moins 70 euros à pratiquement 100 euros sans que la justification soit évidente. Tentons de comprendre.

Structure en aluminium brossé du plus bel effet

Cooler Master livre son clavier dans un carton-écrin bien pratique. Une petite fenêtre a été ménagée de sorte que l'on peut déjà « sentir » les contacteurs et les keycaps employés. En ouvrant la boîte, on a tous les éléments parfaitement rangés et on remarque déjà la présence d'un repose-poignets de bonne taille, bien épais, bien molletonné. Nous y reviendrons. Le CK550 V2 en lui-même est un modèle pleine largeur relativement classique dans sa forme. Il se repose sur une structure « ouverte » en aluminium brossé : les touches donnent ainsi l'impression de flotter au-dessus de la base. On remarque aussi que Cooler Master a gardé l'aspect un peu anguleux du châssis introduit avec le précédent modèle.

Cette conception donne un style « géométrique » assez particulier au CK550 V2, mais pas dénué de charme. Bien sûr, tout est affaire de goûts, mais on ne peut nier une certaine originalité à ce clavier... C'est en réalité à peu près la seule puisque, pour le reste, Cooler Master est resté particulièrement sage. Les keycaps sont pleine hauteur, conçues en ABS et dotées d'une sérigraphie parfaitement lisible en toute circonstance. Le fabricant n'a pas jugé bon de proposer des touches dédiées pour certaines fonctions comme le multimédia et il n'intègre pas non plus cette molette multifonction que l'on retrouve chez de plus en plus de concurrents.

En réalité, le fabricant a souhaité proposer un clavier relativement « simple ». Cela se retrouve dans les fonctionnalités embarquées et il n'est pas non plus question de disposer d'un port USB pass-through alors que les dimensions du produit rendaient cela possible. Le CK550 V2 est un modèle exclusivement filaire et, c'est un peu plus gênant, Cooler Master s'est montré un peu léger du côté du câble : ce dernier est en USB-A, là aucun problème, mais il n'est pas détachable - dommage - et il s'agit d'un modèle tout simple alors que de plus en plus de concurrents proposent des câbles tressés à ce niveau de prix. En retournant la bête, on remarque la présence de patins antidérapants de petite taille, mais malgré tout très efficace : la stabilité ne souffre aucune critique.

Petit reproche en revanche du côté des pieds. Bien sûr, Cooler Master a placé deux branches repliables. Hélas, ils ne permettent d'un seul niveau d'inclinaison : là encore, le fabricant n'est pas tout à fait en phase avec la concurrence. En revanche, très bon point, le CK550 V2 est un modèle plutôt léger (environ 900 grammes) aux dimensions tout à fait classiques. Notez que ce produit existe en trois variantes : cela permet d'opter pour une version dotée de contacteurs qui ont votre préférence. Cooler Master propose un CK550 V2 avec des contacteurs « red », un autre en « blue » et, enfin, un dernier équipé de switchs « brown ». Le tarif reste le même, peu importe les contacteurs.

Pas le plus discret, pas le plus bruyant

Ce choix de contacteurs n'est évidemment pas anodin : sur notre modèle de test, nous avions droit à des « red » qualifiés de linéaires par leur fabricant. À ce niveau, il est bon de préciser que Cooler Master a signé avec un autre partenaire. Autrefois lié à Gateron, le fabricant s'est cette fois tourné vers TTC - pour Trantek Electronics Co. - une marque bien connue des amateurs, mais qui ne dispose clairement pas de la même aura que l'Allemand Cherry présent sur les produits les plus haut de gamme. Nos différents tests gaming n'ont toutefois pas permis de prendre en défaut ces switchs, parfaitement réactifs. Certains regretteront peut-être une course un peu longue (environ 4 mm).

Lors de la saisie, nous n'avons pas non plus relevé de défauts particuliers : les contacteurs répondent rapidement à nos sollicitations et le retour des touches à leur position d'origine est impeccable. Notons que Cooler Master intègre évidemment un anti-ghosting intégral et un key rollover complet. Certains amateurs de jeu vidéo seront déçus par l'absence de touches macro dédiées, mais notons que le logiciel MasterPlus autorise à peu près toutes les fantaisies à ce niveau. Il est aussi utile pour gérer le rétroéclairage, même si, à ce niveau, de multiples combinaisons de raccourcis permettent de modifier les réglages sans le logiciel.

Puisque nous parlons du rétroéclairage, il est bon de noter que la structure ouverte du clavier est bien maîtrisée. Trop souvent sur ce genre de modèles, les lumières ont tendance à « fuiter » sous les touches : ce n'est pas particulièrement le cas ici. On peut presque en dire autant pour les nuisances sonores : Cooler Master parvient à limiter nettement - mais pas totalement - la sensation d'écho que l'on peut ressentir lors de la frappe rapide. Pour un modèle mécanique, le CK550 V2 s'en sort très honorablement, mais il n'est pas possible de le qualifier de silencieux, surtout si vous optez pour les contacteurs « blue », il s'agit des variantes « clicky » de chez TTC.

EN RÉSUMÉ UN CLAVIER GAMING BIEN SOUS TOUS RAPPORTS En ne faisant que mettre à jour la première version de son modèle, Cooler Master ne pouvait évidemment pas révolutionner le monde du clavier gaming. Le CK550 V2 constitue cependant ce que l'on peut appeler une valeur sûre. Un modèle qui fait le job, sans esbrouffe, mais sans lacune particulière.

À plus ou moins 100 euros, certains diront que c'est heureux, mais il faut souligner la qualité de frappe et le confort lors de longues sessions de jeu ou de saisie. Tous les claviers ne peuvent pas en dire autant et la présence d'un confortable repose-poignets est un plus indiscutable. Reste qu'à ce niveau de prix, Cooler Master fait plusieurs impasses surprenantes : l'absence de port USB pass-through, pourquoi pas, mais le câble non-détachable / non-tressé ou l'unique niveau d'inclinaison sont plus regrettables, de même que les plastiques ABS pour les keycaps. À prendre en connaissance de cause

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Construction solide, finitions réussies.

Anti-ghosting complet

Livré avec un repose-poignets confortable.

Contacteurs TTC réactifs, efficaces.

MasterPlus : une application solide. Plastiques ABS pour les keycaps.

Contacteurs bruyants en version « clicky ».

Câble basique non détachable.

Tarif en nette hausse depuis la V1.