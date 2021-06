It Takes Two en prend pour 2... millions !

Le dernier jeu de Hazelight et du fantasque Josef Fares se porte bien côté ventes. Le studio suédois a révélé aujourd'hui un score que nombre de jeux aimeraient pouvoir atteindre un jour.

À voir aussi : TEST It Takes Two : Un philtre d'amour qui fonctionne

Ils étaient 1 million fin avril. Un peu moins de 3 mois après sa sortie, ce sont 2 millions d'exemplaires d'It Takes Two qui ont trouvé preneur.

#ItTakesTwo has sold Two Million copies!!



We're simply amazed by the PASSION you wonderful people have shown our game and we couldn't be happier seeing so many fans of co-op out there ❤️ - Hazelight Studios (@HazelightGames) June 17, 2021

It Takes Two a vendu 2 millions d'exemplaires. Nous sommes époustouflés par la PASSION que vous avez montré pour notre jeu et ne saurions être plus heureux de voir autant de fans de jeux coop' !

Ce succès, pour lequel Josef Fares ne manque pas de préciser qu'il signifie que ce sont plus de 4 millions de joueurs qui ont pu se lancer dans l'aventure en tandem de Cody et May. Le démarrage est tonitruant, plus fort encore qu'A Way Out, peut-être moins grand public. S'il avait atteint le millions en seulement 2 semaines, le buddy movie interactif sorti le 23 mars 2018 avait patienté 5 mois avant d'atteindre les 2 millions. Il en est actuellement à 3,5 d'exemplaires déclarés en janvier 2021.