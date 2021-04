It Takes Two est millionnaire

Josef Fares nous avait prévenu. Et il semble que personne n'arrive à lui donner tort. Encensé par la critique, le dernier jeu du studio Hazelight a aussi trouvé le coeur des joueurs. Et leur portefeuille.

Sorti le 26 mars dernier, It Takes Two a dépassé le million d'exemplaires vendus dans le monde, a révélé Hazelight sur les réseaux sociaux.

Wow!!! Just found out #ItTakesTwo has sold over 1 million copies and is still going strong!

Thank you so much for all the love you've shown our game, it means the world to us ❤️