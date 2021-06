Stranger of Paradise Final Fantasy Origins : La démo PS5 s'offre un sursis

Malgré le temps qui passent et l'expérience accumulée, l'E3 reste l'occasion de pouffer de rire derrière son écran, en découvrant les propositions parfois surprenantes de l'industrie et autres loupés qui finiront un jour dans les livres d'histoires.

Et parmi les faux départs (restons polis), impossible de ne pas en placer une pour le récemment officialisé spin-off Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, une collaboration entre la Team NINJA et Square Enix.

Le simili-isekai avait tenté d'offrir des preuves de sa bonne foi en se laissant immédiatement essayer à travers une démo sur PS5 malheureusement aussi corrompue que son jeu d'acteur en version anglaise, et ladite démo avait ainsi sombré dans le CHAOS le plus total en affichant durant deux jours un message d'erreur, la faute à des données corrompues.

Heureusement, les secouristes sont arrivés, mais ce galop d'essai limité dans le temps voyait ainsi sa fenêtre de disponibilité réduite. Conscient du problème, Square Enix est venu offrir un sursis aux apprenti-Guerriers de la Lumière :

Both the #StrangerOfParadise #FinalFantasy Origin Trial Version and survey period have been extended.



You now have until June 26th to defeat Chaos, and until July 2nd to send us your feedback. pic.twitter.com/gXM9m9hDug