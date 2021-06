Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : La démo PS5 corrompue enfin jouable

Parmi les quelques annonces qui rythmaient tant bien que mal le Square Enix Presents d'hier soir se trouvait assurément Stranger of Paradise Final Fantasy, le jeu d'action de Koei Tecmo en forme de préquelle à l'opus aussi fondateur qu'éponyme. Sûr de son coup, l'éditeur annonçait dans la foulée l'arrivée d'une démo sur PS5, mais rien ne semble se passer comme prévu...

[MàJ du 15/06] : Miracle, les Guerriers de la Lumière ont enfin triomphé du chaos qui leur collait au doigt comme le sparadrap du Capitaine Haddock : à la faveur d'un patch 1.03 salvateur, la démo promise est enfin disponible sur PS5. Et ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais les partisans du chaos en personne, qui détaillent la marche à suivre :

Si vous avez déjà téléchargé la version d'essai de Stranger of Paradise Final Fantasy, le problème sera corrigé en appliquant la mise à jour.



Pour ceux qui la téléchargeront pour la première fois, vous pourrez directement y accéder. Nous nous excusons de vous avoir fait attendre.

Vous avez été nombreux à réagir à l'annonce (préalablement fuitée) de Stranger of Paradise, la préquelle de Final Fantasy premier du nom, dans lequel un trio de héros qui prétendent être les Guerriers de la Lumière légendaires parcourt le monde en répétant à qui voudrait l'entendre un seul et unique terme qui donne le ton : "chaos".

Nomuragequit

Cette marotte prémonitoire préfigure-t-elle l'aventure qui attend les joueurs en 2022 ? Toujours est-il que la démo rapidement mise en ligne et déjà prévue pour s'éteindre le 24 juin prochain reste même en ce lundi matin tout ce qu'il y a de plus inaccessible pour une bonne partie des joueurs, l'interface de la console évoquant des "données corrompues". Le voilà, le CHAOS.

Bien conscients du problème, les développeurs assurent être sur le coup :

Nous sommes conscients des problèmes rencontrés lors du téléchargement et du lancement de la démo de Stranger of Paradise Final Fantasy.



Nous travaillons actuellement à sa correction et vous tiendrons informés de la situation. Merci pour votre patience.

De là à y voir une mise en abîme méta du propos chaotique de cette préquelle, il n'y a qu'un pas que nous laisserons le loisir de faire ou non dans les commentaires ci-dessous.

Si la théorie du chaos ne fait pas de zèle, Stranger of Paradise Final Fantasy sera disponible en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.