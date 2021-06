E3 2021 : Stranger of Paradise Final Fantasy Origin s'annonce, une démo sur PS5

La fuite avait de quoi surprendre : après tout, mélanger l'univers du tout premier Final Fantasy avec la vivacité et l'exigence d'un jeu d'action à la Team NINJA ne tombait pas sous le sens. Pourtant, le Square Enix Presents de l'E3 2021 aura été l'occasion d'officialiser Stranger of Paradise Final Fantasy, un titre à rallonge qui trahit évidemment la présence d'un certain Tetsuya Nomura.

Comme l'avait révélé une récente fuite, ce nouveau titre nous (re)plonge dans l'univers de Final Fantasy premier du nom, mais les choses semblent avoir bien changé. En plus de proposer une esthétique dark fantasy aux antipodes de l'opus orignal très coloré, nos héros n'ont plus rien de semblables.

Strangers in the Night

D'ailleurs, les héros Jack, Ash et Jed n'ont rien des Guerriers de la Lumière légendaires, et leurs manières face à Garland, le méchant de l'espace-temps qui servait à l'époque de boss de fin semblent bien peu urbaines. Cet effort conjoint de Square Enix et de la Team NINJA devrait ainsi nous éclairer sur un pan oublié de l'histoire de Final Fantasy, où le bon goût semble avoir lui aussi foutu le camp. Un commentaire à faire, m'sieur Nomura ?

Bien qu'il s'agisse de la série FINAL FANTASY, le jeu semble différent, mais il ne fait aucun doute que le sang de FINAL FANTASY coule dans ses veines. Nous avons relevé le défi de trouver ce juste milieu pour ce titre mature et élégant. Nous avons besoin d'un peu de temps avant de pouvoir le terminer, et bien que le système de combat soit sanglant, il est lié à l'histoire.

La proposition pourra-t-elle faire venir à elle rôlistes et mordus d'action ? Une démo disponible d'ici quelques heures sur PS5 devrait tâcher d'y répondre en partie... Dépêchez-vous : elle ne sera disponible que jusqu'au 24 juin !

Stranger of Paradise Final Fantasy sera disponible en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.