E3 2021 : Suivez l'Ubisoft Forward à 20h30 en notre compagnie

Voilà maintenant neuf mois qu'Ubisoft n'avait plus pris l'antenne pour nous gratifier d'un événement en direct. Mais parce que les beaux jours signent autant le retour des interactions que le lancement d'un certain salon plus tellement californien, l'Ubi Forward viendra nous dévoiler les plans du géant français pour les prochains mois.

C'est ce samedi 12 juin à 21h tapantes que se tiendra l'édition spéciale E3 2021 de l'Ubisoft Forward, un livestream qui devrait selon la tradition de l'éditeur atteindre un point d'équilibre entre les mises à jour des titres déjà disponibles, et les futures sorties plus ou moins annoncées.

Fast Forward

Comme nous avions déjà eu l'occasion de vous en parler, nous devrions y découvrir le nouveau look de celui qu'il ne faut plus appeler Rainbow Six Quarantine, de plus amples détails concernant Far Cry 6, mais aussi de voir les progrès réalisés par Riders Republic, le melting pot de sports extrêmes qui avait choisi de décaler sa sortie. N'espérez en revanche pas y voir la lame de Prince of Persia The Sands of Time Remake, puisque le bon prince est excusé : il a présenté un mot de sa maman.

Assassin's Creed Valhalla et Rainbow Six Siege devraient quant à eux profiter de quelques nouveautés, en espérant évidemment que les surprises ne fuitent pas d'ici là, le Français étant quelque peu coutumier du fait.

Gameblog et l'Ubi...quité

Une seule question demeure : l'Ubisoft Forward sera-t-il ou non politique ? Réponse ce samedi 12 juin à...20h30. Pourquoi une demi-heure plus tôt ? Parce que comme pour l'ouverture du Summer Game Fest, nous prendrons l'antenne à ce moment-là, histoire de papoter un peu avant les festivités.

Une fois de plus, ce sont Thomas et Plume qui se chargeront de suivre en direct les annonces et WORLD PREMIERE des employés d'Yves Guillemot. Vous n'aurez qu'à rester dans cet article ou passer sur la GameblogTV ou notre chaîne Twitch.

Comme toujours dans ce genre d'événement retransmis en DIRECT, vous pourrez bien entendu en profiter pour interagir avec nous en passant par notre Discord ! Nous serons ravis de vous accueillir.

