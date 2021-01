Riders Republic : La sortie repoussée jusqu'au bout de l'extrême limite

Sale période pour celles et ceux qui avaient coché avec application certaines dates sur leurs agendas et calendriers flambants neufs. Une fois encore, un jeu prévu pour ce début d'année. Amateurs de sports extrêmes, il faudra prendre votre mal en patience.

Riders Republic voit sa sortie repoussée à plus tard dans l'année 2021. Il aurait dû débouler le 25 février prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Stadia. La route était visiblement bien trop semée d'embûches pour Ubisoft, qui a partagé la nouvelle il y a quelques heures :

Salut les riders,



En septembre, nous vous avons donné un avant-goût de notre énorme terrain de jeu multijoueur dans Riders Republic. Nous vous avons promis des sports de plein air, de l'action, avec notamment des mass races extrêmes où peuvent s'affronter plus de 50 riders sur les consoles nouvelle génération, ainsi qu'une grande variété d'activités et de figures démentielles. Nous n'avons qu'une hâte : vous voir parcourir notre monde trépidant et vivre vos fantasmes de rider.



Nous vous informons aujourd'hui que nous avons pris la décision de repousser notre sortie à plus tard dans l'année. Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe passionnée d'offrir à nos joueurs la meilleure expérience et le plus de fun possible.



Un grand merci pour votre soutien et votre compréhension. Restez prudents et préparez-vous à rejoindre bientôt la folie de Riders Republic !

Annoncé en septembre dernier lors de l'Ubisoft Forward de la "rentrée" 2020, Riders Republic promet un immense terrain de jeu ouvert et connecté, comprenant 7 parcs nationaux américains, dans lequel une cinquantaine de joueurs (sur PC et consoles Next-Gen, une vingtaine sur current-gen) pourront entrer dans des compétitions dans des épreuves de vélo, snowboard, ski et vol en wingsuit.