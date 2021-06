E3 2021 : Pas de Prince of Persia Remake à l'Ubisoft Forward, sortie pour pour 2022

La période est normalement propice aux fuites et indiscrétions concernant les programmes des éditeurs pour les célébrations du mois de juin. Mais ces derniers jours, on nous signale surtout les absents.

À voir aussi : E3 2021 & Summer Game Fest : Le planning de tous les événements à suivre

Après Koch Media prévenant qu'il ne faut pas attendre Dead Island 2 ou le prochain Saints Row, et Warner Bros. qui fait une croix sur Harry Potter et les jeux DC, au tour du premier éditeur français de mettre le holà sur les attentes des fans pour cet E3. Ubisoft a annoncé sur les réseaux sociaux que Prince of Persia The Sands of Time Remake ne ferait pas partie du programme de l'Ubisoft Forward et glissé, parce que le contexte s'y prête bien, qu'il viserait une sortie en 2022. Ce qui reste mieux que "à une date indéterminée", soit dit en passant.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl - Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

L'Ubisoft Forward arrive bientôt et nous voulions profiter de ce moment pour vous remercier du soutien dont vous avez fait preuve cette année écoulée.



Comme vous le savez peut-être, Prince of Persia The Sands of Time Remake ne sera pas présent à l'Ubisoft Forward. Nous réalisons de gros progrès pour le jeu en vue d'une sortie l'an prochain, mais ne sommes pas encore prêts à partager de nouvelles informations pour le moment. Nous le ferons dès que nous serons prêts.



Jusque là, nous souhaitions exprimer notre gratitude pour votre soutien continu et la patience dont vous faites preuve durant notre voyage. Nous avons hâte d'être au moment où nous pourrons vous en montrer davantage !

Pour un jeu qui s'intitule les Sables du Temps, il est tout de même cocasse que la gestion du sablier soit si peu maîtrisée. Rappelons quand même que cette résurrection du jeu de 2003, dont le design avait été victime de railleries, était prévue pour le 21 janvier dernier puis qu'elle avait opté pour le 18 mars avant de ne plus savoir quand exactement elle atterrirait entre les mains des joueurs.

Prince of Persia Sands of Time Remake est attendu sur PS4, Xbox One et PC.