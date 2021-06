TEST de la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti : La carte idéale pour la 2K sans bouder la 4K

Après avoir testé la GeForce RTX 3080 Ti c'est au tour de la GeForce RTX 3070 Ti de passer à la moulinette du test. Petite soeur de celle-ci, elle a pour ambition d'être la carte ultime pour cibler le 1440p (2560 x 1440) même si elle s'en sort également fort bien en 4K sur de nombreux jeux.

Une nouvelle fois ici il s'agit ici d'une édition Founders (Made in Nvidia et non issu d'un constructeur partenaire). On retrouve donc ici ce dont on avait parlé pour notre test de la RTX 3080 Ti à savoir un bel écrin noir pour souligner le côté premium et l'impression d'avoir entre les mains une pièce de matériel aéronautique.

La version sous amphétamine de la RTX 3070 FE

Le travail esthétique est donc une nouvelle fois de mise pour cette carte, qui fait partie du haut de gamme de chez Nvidia au même titre que la RTX 3080 Ti. Moins impressionnante que sa grande soeur, elle se contente d'une taille plus modeste à savoir 267 mm x 112 contre 285 mm de longueur pour la 3080 Ti. Cela permettra d'en profiter avec un boitier de taille plus réduite.

Comme pour toutes les cartes Founders, les ingénieurs de chez Nvidia ont fait le choix pour cette 3070 Ti FE d'un connecteur d'alimentation 12 broches et l'adaptateur est bien entendu livré directement avec la carte. Gageons que les constructeurs partenaires proposent là aussi une connectique plus traditionnelle de type 8+6 pour les cartes graphiques Custom. Notons aussi qu'à part un branchement en plus (adaptateur) cela ne change quasiment rien pour l'utilisateur.

De bonnes performances globales

Exactement comme pour la RTX 3080 Ti on retrouve ici une connectique à base de trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1. La GeForce RTX 3070 Ti base son architecture autour d'un GPU GA104-400-A1, une puce avec 6144 coeurs CUDA soit très exactement 4% de coeurs CUDA de plus que ceux présents dans la GeForce RTX 3070. En termes de performance et selon les divers tests que l'on a pu réaliser, cela se traduit en jeu par un chiffre compris entre 10 et 15% de performance en plus par rapport à une RTX 3070 FE classique, ce qui la classe logiquement quelques marches en dessous d'une RTX 3080 FE avec là aussi une valeur allant jusqu'à 15% d'écart, pouvant même monter jusqu'à 20% dans certaines conditions.

Voilà les différents jeux que nous avons pu tester avec la carte.

4K/Full Ultra/RTX On/DLSS : 50 FPS de moyenne

: 50 FPS de moyenne 2K/Full Ultra/DLSS : 78 FPS de moyenne contre 83 FPS avec une RTX 3080

4K/Full Ultra/RTX On/DLSS : 90 FPS de moyenne

: 90 FPS de moyenne 2K/Full Ultra/RTX On/DLSS : 130 FPS de moyenne

4K/Full Ultra : 50 FPS de moyenne

: 50 FPS de moyenne 2K/Full Ultra : 73 FPS de moyenne

Avec une consommation électrique de 290 Watts, Nvidia conseille une alimentation d'au moins 750 Watts. Les verts réutilisent leurs fameux système blower à savoir qu'un ventilateur est placé sous la carte et pousse l'air sur une partie du radiateur avant de l'évacuer hors du boitier. Dans le même temps, un second ventilateur placé sur le dessus de la carte aspire l'air à travers le radiateur et l'évacue par le haut. Le système a fait ses preuves et il permet aussi d'avoir un ventilateur à l'arrêt quand le PC est en simple mode bureautique (selon la température de votre boitier). Nous n'avons pas déploré de problèmes de température particulier mais une nouvelle fois, notre PC de test est très bien ventilé.

Configuration de Test :

Carte Mère : ASUS Z490-A Serie Prime

: ASUS Z490-A Serie Prime Processeur : INTEL Core I9 10900K

: INTEL Core I9 10900K RAM : CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4

: CORSAIR Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4 Stockage : CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go

: CORSAIR SSD NVMe 2 960 Go Refroidissement : CORSAIR Hydro H100I Platinium

: CORSAIR Hydro H100I Platinium Alimentation : CORSAIR HX 850 Watts

: CORSAIR HX 850 Watts Boitier : CORSAIR 4000D Airflow

En définitive on a affaire ici à une très bonne carte pour la 2K qui se montrera aussi à l'aise avec la 4K sans forcément atteindre les 60 FPS dans les gros jeux gourmands à l'image d'un Cybepunk 2077 qui subira des baisses de framerate dans les grosses scènes d'action. C'est un très bon choix si vous voulez une carte haut de gamme sans rentrer dans des tarifs qui viennent mettre des high kicks à votre portefeuille comme la RTX 3080 Ti. Pour mémoire la RTX 3070 dans son édition Founders est au prix de 619 euros. C'est une somme, certes, mais beaucoup moins que les 1199 euros d'une RTX 3080 Ti...

Une nouvelle fois on vous conseille de ne pas tarder si vous voulez en profiter !

x x x x x EN RÉSUMÉ LA CARTE IDEALE POUR LA 2K SANS BOUDER LA 4K Ce modèle Founders Edition GeForce RTX 3070 Ti est une excellente carte pour du 1440p dans d'excellentes conditions. Pour autant et comme la RTX 3070 elle permet aussi de profiter de nombreux jeux en 4K dans des conditions très convenables avec un framerate autours des 50 FPS pour les jeux les plus gourmands. On est donc sur une carte haut de gamme qui permet de profiter de tout, sans forcément vendre un rein.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bonnes performances en 2K

Une carte qui peut aussi profiter de la 4K (mais pas en 60 FPS)

Ventilateurs silencieux, à l'arrêt au repos

Excellent design et finitions Nécessite un boitier très bien ventilé

Les stocks...