Psychonauts 2 : Une version next-gen apparaît, la sortie se rapproche

Voilà maintenant plus de quinze ans que les joueurs adeptes du surnaturel espèrent pouvoir découvrir la suite des aventures de Raz et de sa troupe de Psychonauts. Annoncé lors des Game Awards 2015 (oui oui, il y a six ans), la suite tant attendue devrait enfin être en mesure de venir sonder nos esprits malades.

En gestation depuis bien trop longtemps, Psychonauts 2 doit, si l'on en croit les récentes promesses du studio Double Fine, sortir avant le 31 décembre de cette année calendaire. L'histoire ne dit pas si les troupes de Tim Schafer ont eu recours à des forces occultes pour l'affirmer, mais les autorités brésiliennes chargées de la classification laissent entendre une sortie plutôt proche. Mais il n'y en aura vraisemblablement pas pour tout le monde...

Psycho Crusher

Le Classificação Indicativa (à prononcer avec l'accent) a en effet récemment listé les différentes versions du prochain jeu de Double Fine, et si une version Xbox Series vient s'ajouter aux consoles old-gen et au PC déjà listés, l'absence du jeu sur PS5 se fait quelque peu... criante.

Ceux qui ont suivi l'actualité du studio californien savent déjà qu'il s'est fait comme tant d'autres croqué par Microsoft en juin 2019, et il y a donc fort à parier pour que la version PS4 annoncée avant le rachat ait été contractuellement maintenue (on pourrait appeler ça la "jurisprudence Bethesda"), et le nouveau propriétaire de profiter de sa prise pour saper le moral des troupes adverses.

Si les astres sont aussi bien alignés que l'on peut l'espérer, Psychonauts 2 arrivera donc (enfin) en 2021 sur Linux, Mac, PC, PS4, Xbox One et Xbox Series. Et sur Switch alors ? Depuis la réponse enjouée du studio en 2017, aucune nouvelle...