Psychonauts 2 : Oui, c'est pour cette année, Double Fine rassure

Les bonnes choses peuvent prendre du temps. Dans le cas de Psychonauts 2, on se demanderait presque si ses développeurs ne l'ont pas oublié sur le feu. Eh bien non, vient-on de nous confirmer.

Pyschonauts 2 sortira bien en 2021 et il est même super jouable. Cette affirmation vient du compte Twitter officiel de Double Fine, studio de Tim Schafer, qui fête en ce lundi 19 avril les 16 ans de la commercialisation du premier épisode aux États-Unis.

And yes, Psychonauts 2 is this year and yes I've been mentioning that here and elsewhere for a while but no I can't tell you when because someone from THE COMPANY would arrange for a mysterious "cactus accident" to happen to me...



But it is real. It is playable. It is coming.