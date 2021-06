TEST du clavier Asus ROG Claymore II : L'excellence a un prix

Après le test de l'Asus ROG Gladius III Wireless c'est au tour du clavier qui "l'accompagne" de passer au banc d'essai de la rédaction, avec le Rog Claymore II, l'un de modèles les plus haut de gamme chez Asus aussi bien par son prix que par ses caractéristiques techniques.

Première chose qui marque, à la vue de ce clavier alors même qu'il est encore dans son emballage, c'est son design assez classieux. Celui-ci mesure 462 x 155 x 39 millimètres pour un poids total de 1,1 Kg ce qui en fait un clavier tout à fait modeste avec toutefois quelques spécificités, nous y reviendrons plus loin. Le support de touches se présente sous la forme d'une élégante plaque en aluminium brossé avec une base frameless donnant l'impression d'avoir les touches en lévitation sur le clavier. Si, si.

Finition de qualité

Asus a également voulu se montrer le plus exhaustif possible en proposant aux utilisateurs la possibilité d'une connexion filaire (via le câble USB tressé de 2 mètres) ou via une connexion sans-fil au 2,4 GHz. Pas de compatibilité Bluetooth cependant... l'envie de proposer directement ce qui se fait de mieux ? Difficile à dire. Nous avons essayé de manière assez uniforme les deux méthodes de connexion tout au long du test. En mode sans-fil et grâce à sa grosse batterie de 4000 mAh vous aurez beaucoup de temps devant vous avec pas moins de 60h d'autonomie annoncé, avec un éclairage RGB à 50%.

Full Size ou TKL

Comme indiqué plus haut, la grosse spécificité de cet Asus ROG Claymore II est la possibilité de détacher le pavé numérique et donc d'en faire un clavier au format TKL en un rien de temps. Pour cela il suffit de faire glisser le système d'aimant et de rail pour s'assurer d'une bonne prise. Il est même possible de placer le pavé numérique à gauche du clavier si le coeur vous en dit. Bref, une excellente surprise qui forcément se retrouve aussi dans l'addition. Car oui, inutile de faire durer le suspens plus longtemps, le clavier est affiché au prix de... 280 euros. Pour ce tarif, l'utilisateur doit en effet en avoir pour son argent.

Le plein de possibilités

Dans les propositions intéressantes on retrouve aussi un USB pass-through, utilisable évidemment si vous êtes en filaire. Le clavier profite de touches multimédia comme cette excellente molette de son qui est toujours un plaisir à utiliser avec son aspect canelé. Notons également la présence (optionnelle) d'un repose-poignet fort agréable pour soulager... votre poignet. Enfin il est possible de régler très légèrement la hauteur d'inclinaison via des pieds. Une seule hauteur est possible et c'est dommage pour un clavier à ce prix.

D'excellentes sensations sous les doigts

Asus a fait le choix de switches ROG RX Optical Mechanical Red ou Blue. C'est la version Red que nous avons eu l'opportunité de tester, libre à vous de choisir votre couleur lors de l'achat du clavier. Sachant que le Blue est clicky à savoir qu'il émet un bruit caractéristique d'activation alors que le Red est plus linéaire et moins bruyant dans sa course. Le clavier fait très bien son office aussi bien en mode bureautique simple qu'en jeu. C'est un véritable plaisir d'utilisation, avec un retour de touche très agréable et une très bonne vitesse de frappe.

L'éclairage RGB est tout bonnement excellent sur ce modèle et c'est l'un des meilleurs sur le marché à l'heure actuelle avec une luminosité uniforme sur la touche permettant de jouer dans le noir complet sans avoir besoin de tâtonner. Comme toujours tout est entièrement personnalisable via Armoury Crate, logiciel maison d'Asus via lequel il est possible d'assigner des macros, changer le RGB, redéfinir des touches, etc.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'EXCELLENCE AU PRIX FOU À l'heure actuelle il s'agit d'un des meilleurs claviers du marché, Switches de grande qualité, excellentes finitions, matériaux nobles... Le Claymore II n'a rien à envier à la concurrence si ce n'est son prix tout simplement fou. 280 euros pour un clavier, c'est une somme que peu d'utilisateurs sont prêts à mettre dans un périphérique, aussi qualitatif soit-il. Pour le reste, difficile de se tromper en faisant ce choix.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Des finitions exemplaires

Matériaux nobles

Excellents switches dans sa version RED

Modulaire avec son pavé numérique optionnel Un prix assez démentiel