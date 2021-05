TEST de la Asus ROG Gladius III Wireless : Une souris sans peur et sans reproche

Nous avons l'opportunité de tester un lot de nouveaux périphériques Asus ROG. Parmi eux, la toute nouvelle souris Gladius III Wireless. Modèle phrase du constructeur, Gladius est une figure emblématique dans le sens où il s'agit d'un des premiers modèles de souris de la gamme ROG.

Comme précédemment à son époque avec la Gladius II, Asus s'est dit qu'il était temps de mettre une nouvelle fois à jour sa souris avec un troisième modèle. Cette nouvelle itération existe en deux versions, filaire et sans fil mais c'est cette dernière que nous avons reçu pour réaliser le test. Comme souvent avec les souris de ce type haut de gamme, le tout est compatible 2,4 GHz et Bluetooth pour s'adapter au besoin de chacun.

Polyvalence assurée

Côté design et comme vous pouvez le voir via les photos qui parsèment ce test, la Gladius III prend ses distances avec le modèle II et propose quelque chose d'un peu plus élégant avec un design asymétrique ne permettant pas une utilisation pour les gauchers. Sa taille modeste, permet quant à elle de s'adapter à toute forme de morphologie avec notamment une prise possible en palm grip ou en claw grip. Ses mensurations sont de 126 x 67 x 45 mm pour seulement 89 grammes soit beaucoup moins que certains concurrents sans faire de sacrifice. Le châssis semble lui aussi de bonne facture (il faut voir sur le long terme comme toujours), malgré un plastique de surface un poil glissant sur le dessus. Les tranches proposent des stries de préhension, avec des petites fentes pour faire passer la lumière des LEDS. Le résultat est très agréable à l'oeil mais surtout pour votre main. Le reste du RGB est présent au niveau de la molette et sur le dos de la souris.

Précise et sans faille

Ce modèle se dote d'un capteur PMW3370 de chez PixArt qui peut monter à 19000 DPI, avec une upscale jusqu'à 26000 DPI ce qui en utilisation gaming classique ne représente pas grand intérêt. Dans un FPS, même les plus nerveux d'entre eux, 19000 est amplement suffisant pour le commun des mortels à moins d'être une machine. La précision est de surcroît optimale et pour le prix du modèle (99 euros) il est difficile de trouver mieux en l'état.

Le connecteur de la souris propose la norme USB-C, et n'importe quel câble peut faire l'affaire ce qui permet d'augmenter dans le même temps la durée de vie de la souris, puisqu'il ne s'agit pas d'un câble propriétaire. La connexion/Bluetooth se fait via un dongle USB qui se range sous la souris mais il est aussi possible de l'utiliser entièrement en mode filaire.

Armoury Crate au rapport

Comme toujours le fidèle logiciel maison de chez Asus Armoury Crate permet de régler au détail près son périphérique (RGB, sensibilité, macro, etc). Il est même possible de recalibrer la souris, bref un logiciel complet qui dans sa dernière version est un sans-faute.

EN RÉSUMÉ LE SANS FAUTE DE CHEZ ASUS Précise, confortable sur le long terme, élégante, la Gladius III est une souris extrêmement polyvalente qui s'adaptera à toutes vos utilisations. Le seul frein en termes de possibilité est en réalité son asymétrie qui en fait une souris exclusivement pour droitier. Pour le reste, c'est un sans-faute.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un excellent capteur

De très bonnes sensations en main

Une bonne autonomie (55 heures) Uniquement pour les droitiers (mais on chipote)