Dragon Ball Z Kakarot : Du gameplay et une date de sortie pour le nouveau DLC avec Trunks

Parce qu'il n'y a rien de plus en phase avec l'actualité qu'un futur apocalyptique, Bandai Namco a souhaité centrer le troisième DLC de Dragon Ball Z Kakarot sur le pauvre Mirai Trunks, et son éducation à la dure. Soucieux de participer à cette foire à l'empoigne que l'on appelle communément l'E3, cet épisode bonus sortira juste avant le coup d'envoi.

Trunks : Le Guerrier du Futur sortira donc le 11 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One, comme vient de l'annoncer l'éditeur japonais. Ceux qui auront réussi l'exploit de finir l'aventure principal à une main trouveront à qui parler, puisque le très unibrassiste (si si) Son Gohan sera de la partie pour combattre C 17 et C 18.

Mais non Bixente...

En revanche, n'espérez pas découvrir la nouvelle mécanique de gameplay promise en avril par Bandai Namco : l'extrait de gameplay du jour se contente d'opposer le survivant aux deux célèbres androïdes, un curieux choix qui nous oblige donc à patienter jusqu'au 11 juin pour mettre une nouvelle dérouillée à Cell, et peut-être nous laisser espérer des jours meilleurs.