Dragon Ball Z Kakarot : Une nouvelle mécanique pour le futur DLC Trunks

L'adaptation action-RPG de Dragon Ball Z par Cyberconnect2 a encore de beaux jours devant elle. Ses fans auront le loisir de vivre les jours bien sombres, eux, que traverse le fils de Vegeta dans un futur alternatif. Et de vivre le jeu sous un jour nouveau. Ça va, vous êtes à jour ?

À voir aussi : Dragon Ball Z : Il recrée l'intro culte de La Légende Saien en HD, la vidéo

Trunks : Le Guerrier de l'Espoir est le prochain contenu téléchargeable de Dragon Ball Z Kakarot. Une extension pour le moins intéressante pour les mordus des boules de dragon, car elle permettra de revivre toute l'épopée futuriste du jeune Trunks, telle que découverte dans un des OAVs les plus populaires de Dragon Ball Z. Et même plus, en compagnie d'un Son Gohan pas encore manchot et balafré.

Bandai Namco a révélé que le gameplay serait enrichi de nouvelles séquences baptisées Assaut Android.

-TRUNKS- LE GUERRIER DE L'ESPOIR, le 3ème DLC de Dragon Ball Z : Kakarot, proposera une nouvelle mécanique : l'Assaut d'Android ! Evitez ou détruisez les drones qui patrouillent sur le terrain avant qu'ils ne donnent l'alarme, ou préparez-vous à affronter C-17 et C-18 !

Images à l'appui (voir dans notre galerie ci-dessous), on se demande ce que nous préparent ces moments où il sera question d'éviter ces fichus robots volants et comment échapper à leur vigilance. Parce que si C-17 et C-18 vous attrapent, cela risque d'être très compliqué...

Pour l'heure, le DLC Trunks : Le Guerrier de l'Espoir n'est pas encore daté. Il arrivera cet été sur PC, PS4 et Xbox One, plateformes où Dragon Ball Z : Kakarot est disponible.