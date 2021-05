Streets of Rage 4 : Shiva s'annonce au casting du DLC, tout marche comme prévu

Ne faites pas semblant d'être surpris : en dévoilant les silhouettes des futures combattants qui intègreront bientôt le roaster de Streets of Rage 4 avec l'arrivée du DLC Mr. X Nightmare, il fallait être atteint de cécité avancée pour ne pas y voir l'arrivée de Shiva, une certitude confirmée aujourd'hui même par les français de Dotemu.

Après Estel Aguirre et Max la Menace Thunder, c'est donc le roi du kempo et accessoirement un boss récurrent de la série depuis le second épisode Shiva qui sera bientôt jouable dans Streets of Rage 4, comme le prouve la bande-annonce du jour.

Shiva à la chasse...

En plus de posséder un indéniable supplément de classe, sa palette de coups variée devrait répondre à toutes les situations. Rappelons que le boss du stage 6 a profité des années qui séparaient Streets of Rage 3 de sa suite pour embrasser le bouddhisme, mais que ses disciplines ont fini par rejoindre les jumeaux X et Y, ce qui devrait largement justifier leur correction, à base de Flaming Circular Kick et autres mouvements plein de dextérité.

Pour profiter du repenti, il faudra en revanche patienter jusqu'à la sortie de Mr. X Nightmare, annoncé pour 2021 sur PC, PS4, Switch et Xbox One sans malheureusement plus de précisions.