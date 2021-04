Streets of Rage 4 : Max Thunder s'annonce au programme du DLC Mr. X Nightmare

Il y a tout juste un an, Streets of Rage 4 débarquait pour frapper un grand coup, et dépoussiérer avec pas mal de brio le genre du beat'em all 2D à l'ancienne. Fort de ce succès, les français de Dotemu continuent de préparer l'arrivée du DLC Mr. X Nightamre, récemment annoncé.

Après nous avoir laissé entrevoir la palette de coups d'Estel Aguirre, passé de l'autre côté de la barrière, voilà que Max Thunder fait son grand retour en personnage jouable, près de 20 ans après ses débuts dans Streets of Rage 2.

Bougez pas, j'appelle Max

Le catcheur professionnel qui faisait déjà une apparition dans la campagne principale rejoindra donc bientôt le roster de combattants des rues, comme le dévoile la bande-annonce du jour. Plus lent que ses congénères, Max l'éclair compensera largement ce point faible grâce à son rebond à la Chun-Li et ses attaques de zone qui embarquent tout le monde sans faire dans la dentelle.

Comme l'avaient déjà annoncé le studio parisien, un troisième larron viendra compléter ce trio d'invités, et nous ferons tous semblant de ne pas reconnaître la silhouette de Shiva à la fin de cette vidéo.

Si aucune date n'a pour le moment été annoncé, le DLC de Streets of Rage 4 Mr. X Nightmare et son mode Survival dévrait débarquer cette année sur PC, OPS4, Switch et Xbox One. Mais que fait la police ?