Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare se dévoile en vidéo de gameplay

Après avoir distribué pains, manchettes et mandales au printemps dernier, Streets of Rage 4 continuera de rythmer l'année 2021 grâce à l'arrivée quelque peu fuitée d'un DLC qui va, c'est promis, enrichir un roster déjà bien garni. Passée de l'autre côté de la barrière, Estel nous dévoile aujourd'hui une partie de ses talents.

Afin de remettre au goût du jour un genre que l'on pensait réservé aux historiens, le triptyque Dotemu/Guard Crush/Lizardcube avait puisé dans le versus fighting pour rendre chaque combattant de son nouveau Streets of Rage encore plus singulier, et prétexte à l'exploration poussée.

Joey, it's Estel

Estel Aguirre, la petite nouvelle qu'il fallait affronter en point d'orgue des niveaux 4 et 7 sera donc bientôt jouable, et démontre image à l'appui avec quelle facilité elle peut combotter, enchaînant les coups de pieds au multiples touches avec des armes de jets qui propulsent en l'air tous les adversaires environnants. Pratique pour choper à la retombée, et plus si affinités.

A priori redoutable une fois maîtrisée, Estel offrira une chance supplémentaire de triompher du nouveau mode Survival et de la difficulté Mania+ annoncés par Dotemu, et ses compagnons présents dans la version vanilla pourront d'ailleurs profiter d'une palette de coups élargie pour l'occasion.

Voilà qui nous donne évidemment très envie de découvrir le contenu de Mr. X Nightmare, prévu pour enrichir l'expérience Streets of Rage 4 "bientôt". Pas de blagues, hein ?