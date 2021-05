Sonic Colours Ultimate débarque en septembre prochain en 4K, une série animée annoncée

La rumeur courait comme le furet du Bois Joli depuis le mois dernier : pour fêter dignement les 30 ans de ce bon veux Sonic, SEGA a choisit de ressortir de ses cartons un épisode aussi apprécié que méconnu, le très chromatique Sonic Colours, dans une version Ultimate.

L'épisode sorti sur Wii et DS en 2010 s'offre donc une seconde jeunesse avec Sonic Colours Ultimate, une version liftée développée par Blind Squirrel , et qui sortira le 7 septembre prochain sur PS4, Switch et Xbox One.

La volonté des Wisps

Pour justifier de son blase, Sonic Colours Ultimate profitera d'un affichage en 4K, des 60 fps qui vont bien et de "nouvelles fonctionnalités" qui conservent encore tout leur mystère. Le mode Rival Rush inédit à cette version Ultimate permettra d'affronter Metal Sonic en duel pour battre ses records et décrochez de nombreuses récompenses.

Une série animée baptisée Rise of the Wisps viendra dès cet été préparer le terrain, et signera le retour du doubleur Roger Craig-Smith, qui annonçait son départ au mois de janvier.

Deux éditions au programme :

Standard - Day One Edition (dans la limite des stocks disponibles)

Un porte-clé de bébé Sonic

Le jeu

Standard Edition