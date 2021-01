Sonic : Le doubleur occidental annonce son départ après 10 ans, le coeur serré

Si une infime partie des héros de jeux vidéo continue de ne s'exprimer qu'à travers des borborygmes et quelques exclamations pour la forme, les autres ont eu tout le loisir d'apprendre les joies du langage articulé, à commencer par ce bon vieux Sonic, qui aimait tant nous causer nous parler.

Le timbre de la célèbre mascotte va cependant bientôt... changer. Rassurez-vous : à quelques mois de son trentième anniversaire, le plus intrépide des hérissons a eu le temps de muer, mais c'est peut-être avec des trémollos dans la voix qu'il annoncerait le départ du doubleur Roger Craig Smith.

Long time no see

Depuis 2010, l'acteur prêtait en effet sa voix aux versions occidentales des jeux estampillés Sonic, mais cette parenthèse décennale s'arrête, alors que Smith annonce sur un célèbre réseau social la fin de l'aventure :

Welp, 10 years was an amazing run.

Onward to new zones!



Much love to the fans who've been so kind.💙



It's been an honor.

- Roger Craig Smith (@RogerCraigSmith) January 28, 2021

Eh ben, dix ans, c'était une période incroyable.

En avant vers une nouvelle Zone !



Beaucoup d'amour aux fans qui ont été si gentils.



Ce fut un honneur.

Sans le dire explicitement, l'acteur laisse ainsi penser que la fin de son contrat n'est pas de son fait, et le mystère plane donc sur son éventuelle présence au casting d'un hypothétique épisode destiné à fêter les 30 ans de la licence.

Habitué des doublages de jeux vidéo, Roger Craig Smith avait pour la première fois prêté sa voix au hérisson dans Sonic Free Riders, et a depuis incarné Chris Redfiled, Ezio Auditore, Daigo Dojima ou le père Batman, excusez du peu. En revanche, l'intéressé avait laissé sa place à Ben Schwartz pour donner la réplique à Jim Carrey dans Sonic The Movie, et c'est peut-être tant mieux pour lui.

L'annonce n'a évidemment aucune répercussion sur la voix japonaise de la mascotte, qui reste incarnée par Jun'ichi Kanemaru. Les dessous de cette rupture seront-ils bientôt connus ? Comme l'aurait si bien dit le doubleur Ryan Drummond : "Hey I'll play with you some other time !"