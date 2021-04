Sonic Colours : Vers un retour en version remasterisée ?

Revenu en pleine forme et sur tous les supports qui peuvent l'accueillir depuis Sonic Mania, le hérisson bleu pourrait aller chercher une de ses anciennes aventures pour lui redonner une chance.

À en croire le listing d'une société de localisation allemande, IKSample, Sega préparerait un Sonic Colours Remaster. Cette mention d'un tel projet sur le site de ce spécialiste du doublage fait foi d'un travail effectué en 2020 - mais l'illustration choisie est celle de Sonic Boom, alors méfiance.

Je vois tes vraies couleurs

Sega aurait-il bien l'intention de restaurer Sonic Colours (ou Colors, au Japon) paru en 2010 sur Wii et DS ? Pour les 30 ans de sa mascotte, cela semble plausible, même si on en connaît qui ne cracheraient pas sur un nouveau Sonic Adventure. Le jeu en question avait en tout reçu un accueil favorable, et notre Tigre préféré, pourtant très exigeant avec la bestiole, lui avait trouvé suffisamment de qualités pour le qualifier comme le meilleur épisode depuis 2001.

On attendra que l'éditeur nippon confirme ou réfute. Mais on notera aussi que, depuis, un revendeur français, Sogamely, a lui listé un certain Sonic Colors Ultimate sur Nintendo Switch. Ah !

