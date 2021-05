TEST du micro AverMedia AM310 : Le micro au meilleur rapport qualité/prix du marché ?

Disponible depuis déjà quelques temps, l'AM310 fait son chemin sur Gameblog. Il s'agit d'un microphone USB avant tout destiné aux streamers, mais qui peut rendre d'inestimables services à bien d'autres utilisateurs.

AVerMedia n'est pas la société dont on parle le plus sur Gameblog. Elle s'est pourtant forgée une belle réputation auprès des joueurs, des influenceurs et des streamers grâce à un vaste catalogue de produits simplifiant grandement la prise de son / de vidéo, le montage et la diffusion. AVerMedia dispose notamment de nombreux microphones, mais l'AM310 reste un cas un petit peu à part dans l'offre du fabricant grâce à sa directivité cardioïde - pour se focaliser sur les sons directement en face de lui - et à son option de monitoring audio en temps réel... Tout cela sans ruiner son acquéreur.

Haut niveau de finition

Alors qu'il est facturé moins de 100 euros - et même parfois moins de 80 euros - l'AM310 fait forte impression d'entrée de jeu. La boîte est jolie et le microphone y est déposé comme dans un écrin. À l'ouverture, on découvre un appareil compact et pour autant relativement lourd : la bête est dense, la structure est métallique et on atteint un poids total de presque 470 grammes grâce à une plaque lestée sur laquelle nous reviendrons. L'AM310 est livré avec quelques accessoires : un câble USB bien sûr, mais aussi quelques éléments de fixation (« pince », tube, rondelle) afin de mettre en place un petit « studio » d'enregistrement à la maison.

Monter l'AM310 n'est guère complexe. La base accueille le tube métallique lequel reçoît ensuite la rondelle et le microphone en lui-même une fois que la « pince » a été installée. Formulons tout de même deux regrets à ce niveau. D'abord, la « pince » - plutôt une fixation à serrer autour du microphone - est en plastique alors que tout le reste de l'AM310 est en métal. Dommage. En outre, on regrette forcément qu'AVerMedia n'ait pas jugé bon de proposer d'emblée un kit antichoc qui aurait permis d'éviter les bruits liés aux vibrations en tout genre. En revanche, saluons la présence d'un filetage 5/8'' qui permettra d'utiliser de nombreux accessoires professionnels.

Nous avons déjà évoqué la base, il nous faut préciser que, lestée, elle assure une stabilité exemplaire au microphone. Rien à redire à ce niveau. Cela nous amène en revanche à parler de la structure de cette pièce maîtresse. L'AM310 a effectivement le bon goût d'être intégralement en métal si ce n'est pour la bague chromée que l'on retrouve au centre de la bête. Elle est en plastique. On apprécie la présence de deux grilles pour protéger la capsule du micro et le fait qu'AVerMedia ait intégré un filtre anti-pop au sein du produit. L'élégance est de mise pour l'AM310 qui impressionne et n'est vraiment pas loin du niveau de finition de produits peut-être deux à trois fois plus chers.

Notons que l'AM310 se connecte uniquement en USB sur le PC. Il dispose pour cela d'un câble un peu court (1,2 mètre), mais heureusement tout ce qu'il y a de plus standard. Il ne sera pas difficile à remplacer si besoin. Sur l'arrière, on trouve une sortie jack pour connecter un casque qui permettra logiquement d'avoir un retour à l'aide du commutateur placé juste au-dessus. Sur l'avant en revanche, aucun bouton : le potentiomètre présent en plein milieu du microphone sert bien sûr à en régler le volume. Il est intéressant de préciser qu'une pression dessus active la sourdine alors que la LED bleue - trop puissante ! - de mise sous tension vire au rouge.

Qualité de captation remarquable

Si le montage de l'AM310 est pour ainsi dire un jeu de d'enfant, c'est encore plus vrai de la configuration de l'appareil. Directement reconnu par Windows 10 - il fonctionne aussi sous MacOS et Linux - il est opérationnel en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Rien à installer ou à configurer, tout fonctionne immédiatement. Bien sûr, vous aurez à - éventuellement - paramétrer le ou les logiciels qui vous envisagez d'utiliser pour accompagner le microphone... et vous pourrez alors apprécier toutes les qualités d'un produit de grande qualité eu égard à son positionnement tarifaire. Inutile en effet de tourner autour du pot : la captation du microphone est excellente.

En premier lieu, on apprécie la directivité du produit d'AVerMedia qui capte efficacement la voix et les sons venus d'en face, mais qui filtre aussi « naturellement » les bruits parasites, tous les indésirables alentours. Notez tout de même que l'AM310 est un microphone doté d'une sensibilité élevée et il est donc préférable de l'utiliser dans un environnement relativement calme. Reste que tous nos essais ont été l'occasion de belles surprises dans la qualité de captation. L'AM310 fait preuve d'une précision assez remarquable sans jamais saturer le moins du monde peu importe les écartes dans le volume de notre voix... nous n'avons pas essayé de hurler, non plus.

Un outil de choix

Les plus experts d'entre vous, les habitués de modèles encore plus réussis comme certains microphones signés Rode par exemple regretteront peut-être un très léger manque de clarté sur certaines sonorités. On peut effectivement remarquer que l'AM310 n'est pas complètement à l'aise avec les consonnes chuintantes, mais nous finassons. Toutes les occlusives - orales ou nasales - sont reproduites à la perfection et même les sifflantes ne lui posent guère de problème. Nous avons également accompagné notre voix d'une guitare pour tester plus avant les capacités de l'AM310 sans le moindre du monde être déçus par le résultat.

Dans l'immense majorité des cas de joueurs ou de streamers, l'AM310 constituera donc un outil de choix, mais il ne faut pas oublier quelques limitations qui pourraient freiner certains d'entre vous. En effet, si la directivité du produit d'AVerMedia est l'une de ses forces - elle peut même atténuer les bruits de votre clavier - cela peut aussi constituer une faiblesse : elle ne permettra par exemple pas de l'utiliser dans des scénarios un peu différents du seul cas « je joue sur mon PC ». Les podcasters par exemple pourraient y trouver à redire alors qu'un microphone plus ouvert aurait plus d'intérêt.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'UN DES MEILLEURS RAPPORTS QUALITE/PRIX DU MARCHE Par rapport à nombre de ses concurrents, AverMedia est resté relativement sage dans la tarification de son AM310. De fait, le microphone est particulièrement intéressant et son rapport qualité / prix sans doute l'un des meilleurs du marché. Bien sûr, en comparaison des tous meilleurs, on peut lui reprocher un (très léger) manque de clarté, une (minuscule) tendance à parasiter les consonnes chuintantes, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête.

Autre petite bête, nous avons un peu de mal avec la puissance de la LED - surtout en mode bleu - qui peut vraiment être dans le champ de vision et les habitués du podcast regretteront l'absence d'un mode d'enregistrement plus « ouvert ». Reste que, dans l'ensemble, AverMedia est très proche du sans-faute. Une telle qualité de captation à ce niveau de prix, c'est une prouesse et nul doute que l'AM310 ravira ses futurs possesseurs.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Captation d'excellente facture.

Structure métallique de qualité.

De très belles finitions.

Filtre anti-pop intégré.

Sortie jack 3,5 mm pour le casque.

Tarif intéressant. Câble USB un peu court.

Pourquoi une fixation en plastique ?

Pas de fixation antichoc.

Un seul mode d'enregistrement LED bleue trop puissante.