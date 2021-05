La PS5 se serait vendue deux fois plus que la Xbox Series en 2021, les chiffres

Depuis les lancements quasi-simultanés de la PlayStation 5 et de la Xbox Series, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour tirer à eux la couverture, et annoncer ici et là que de nouveaux records ont été battus, chiffres à l'appui. Aujourd'hui, un cabinet indépendant vient faire les compte du premier trimestre de l'année 2021.

À voir aussi : Switch : Nintendo s'attend à une nouvelle année record, la production en hausse

Alors que les joueurs désireux de changer de génération subissent encore de plein fouet une pénurie de composants qui rend la production de consoles bien difficile, un Sony triomphant affirmait que la PlayStation réussissait tout de même à faire mieux que la PlayStation 4 à ses débuts, avec 7,8 millions d'exemplaires. De son côté, Microsoft se satisfaisait de ventes "en hausse" sur le plan des consoles, sans en préciser les chiffres.

Le Tiercé dans l'ordre

Aujourd'hui, le cabinet Ampere Analysis propose ses chiffres de ventes hardware pour le premier trimestre de l'année calendaire, soit du 1er janvier au 31 mars 2021, et le rapport de force semble effectivement profiter au Japonais : avec 2,83 millions de PS5 vendues pour 1,31 million de Xbox Series, Sony conserve son avance, pour un rapport de 1 pour 2,2.

L'analyste Piers Harding-Rolls ne manque pas de rappeler que la demande de PS4 continue en sus de rester à un niveau élevé, sans toutefois l'attribuer à l'absence de sa petite soeur dans les rayons des magasins.

Il ne faudrait cependant pas oublier le vrai numero uno de cette étude, qui n'est autre que Nintendo, fort de 5,86 millions de Switch vendues sur la même durée. Et ce n'est a priori pas prêt de changer :

Animal Crossing New Horizons a joué un rôle déterminant dans la croissance des ventes de Switch tout au long du deuxième trimestre de l'année 2020 et s'est ensuite écoulé à plus de 30 millions d'unités cette même année. La Switch continuera à mieux se vendre que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft en 2021 : la plate-forme est au sommet de son cycle de vente et fonctionne très bien.

Mais ça, vous le saviez déjà...