Switch : Nintendo s'attend à une nouvelle année record, la production en hausse

Selon une maxime consacrée, il parait que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors que l'humanité sort progressivement d'une hibernation contrainte et forcée, ceux qui sont parvenus à profiter d'une année pas comme les autres envisagent l'avenir avec pas mal de sérénité.

À voir aussi : Nintendo x Xbox : Des sources affirment que les deux constructeurs préparent quelque chose

Pour peu que vous vous intéressiez un tant soi peu à l'actualité vidéoludique, vous n'avez pas pu y échapper : depuis la sortie d'un certain Animal Crossing : New Horizons au printemps dernier, soit une période fort à propos pour lancer une simulation de vie au grand air, Nintendo marche sur l'eau.

30 millions d'amiibo

Le jeu qui squatte régulièrement le top des ventes hebdomadaires ici ou ailleurs aura fait les affaires du constructeur sur la dernière année fiscale, et celle qui s'annonce pourrait a priori suivre la même trajectoire ascendante. C'est en tous cas ce que l'on peut déjà conclure du récent article du site Nikkei Asia, qui affirme que Nintendo compte produire 30 millions de Switch supplémentaires d'ici au 31 mars 2022. Cumulées aux quelque 80 millions de machines déjà écoulés, cette nouvelle production pourrait donc faire atteindre le chiffre record de 110 machines distribuées, soit plus que la Wii et ses 102 millions, l'actuel meilleur score du Japonais pour une console de salon.

Malgré l'évocation d'une potentielle pénurie par le PDG Shuntaro Furukawa, les sources des journalistes du Nikkei affirment que Nintendo aurait demandé une accélération de la production, une petit exploit alors que la console entame sa cinquième année d'exploitation commerciale. L'analyste Hideki Yasuda n'hésite pas à jouer son rôle d'enfonceur de portes ouvertes en expliquant que la transportabilité de la Switch se prête particulièrement bien à cette période de confinement que traverse l'humanité. Comme on dit chez chez nous : "Merci V12".

La vraie question portera sur l'éventualité d'une Switch Pro/4K/Super (rayez la mention inutile, mais attention à l'écran de votre smartphone), que tous les prédicateurs de l'industrie pensent avoir deviné l'imminence. D'autres n'hésitent pas à affirmer qu'au vu de ces chiffres ambitieux, l'arrivée d'un certain Breath of the Wild 2 d'ici au 31 mars prochain ne fait aucun doute...

Que pensez-vous de l'optimisme affiché par Nintendo ? Avez-vous des prédictions fumeuses à partager ? Faites-nous part de vos avis plus ou moins éclairés dans les commentaires ci-dessous.