La PS5 démarre mieux que la PS4 : Les derniers chiffres de Sony Interactive Entertainment

Les années fiscales s'étant achevées au 31 mars dernier, les résultats financiers des acteurs du Jeu Vidéo commencent à surgir de partout. Parmi les plus attendus, ceux d'un constructeur dont la dernière console, en dépit de problèmes d'approvisionnement, respecte les attentes.

La PS5 a été distribuée à plus de 7,8 millions d'exemplaires à travers le monde, la PS4 a quant à elle dépassé les 115,9 millions. Les résultats du dernier trimestre et de l'année 2020-2021 livrés par Sony révèlent donc que, pour les trois premiers mois de 2021, ce sont 3,3 millions de PS5 et 1 million de PS4 (soit 400.000 de moins que l'an dernier) qui ont été expédiées.

De fait, la PlayStation 5, qui visait les 7 millions, dépasse les objectifs du constructeur japonais, cela en dépit d'une offre limitée depuis son lancement en novembre dernier, la faute à la crise sanitaire auquel le monde fait face depuis plus d'un an et qui a des conséquences sur l'approvisionnement et la production. Elle fait aussi un meilleur démarrage que la PS4 (7,6 millions) sur le même laps de temps. On prendra tout de même soin de rappeler les contextes très différents. Au le 31 mars 2022, le constructeur espère atteindre le chiffre de 14,8 de machines distribuées.

Toujours plus loin, toujours plus haut ?

Avançant un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros, la branche Games & Network Services de Sony a d'autres données à faire parler, pour montrer une progression et un attachement fort au software ainsi qu'aux services.

Côté logiciels de divertissement PS4 comme PS5, 61,4 millions d'unités (3,9 millions en moins par rapport à 2019) ont trouvé preneur, dont 7,9 millions de jeux First Party. Soit une année à 338,9 millions dont 58,4 millions pour les titres Sony - en comparaison, l'exercice précédent avait donné respectivement 276,1 millions et 49,2 millions. La part du dématérialisé est encore en progression puisqu'elle représente 79% du total des achats sur ce trimestre (68% l'année précédente). Le ratio sur l'année est de 65% contre 53% auparavant.

Le nombre d'abonnés PlayStation Plus est passé, en un an, de 41,5 millions à 47,6 millions, soit une augmentation de 6,1 millions de joueurs. Une baisse s'observe concernant les utilisateurs actifs du PlayStation Network. Ils étaient 114 millions au troisième trimestre, 109 millions sur le dernier.

Avec l'arrivée d'exclusivités comme Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, ou encore Horizon Forbidden West pour cette année, sans oublier les mastodontes comme Resident Evil Village et les blockbusters de fin d'année, il y a fort à parier que l'année fiscale 2021-2022 ne devrait pas décevoir pas non plus. Surtout si la production de PS5 trouve un rythme en adéquation avec l'appétit des joueurs.