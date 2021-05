SEGA évoque l'impact des mauvais Sonic sur sa manière de créer des jeux

C'est un fait avéré, Sonic n'a pas eu droit qu'à des jeux de qualité au cours de ces dernières années. À ce sujet, SEGA ne pratique pas la politique l'autruche et ne cache pas les problèmes dont ont souffert au fil du temps les productions mettant en scène sa mascotte. Selon l'éditeur japonais, cette situation lui a servi de leçon.

À l'instar de nombreuses autres sociétés, SEGA a récemment communiqué ses derniers résultats financiers (tout va bien du côté du jeu vidéo). Et comme le veut la tradition, l'éditeur nippon a tenu une session de questions-réponses avec les investisseurs dans la foulée de cette annonce. Au cours de cette dernière, un investisseur a évoqué le fait que Persona 5 Royal a fini l'année 2020 en tête du classement Metacritic des jeux les mieux notés et que SEGA a quant à lui obtenu la place de meilleur éditeur de l'année sur ce même Metacritic.

Il souligne cependant que cette situation n'a pas eu d'impact proportionnel sur les bénéfices engendrés par Persona 5 Royal et les jeux SEGA dans leur ensemble. Il demande alors aux représentants de l'éditeur ce qu'ils pensent de cet écart entre les avis élogieux des utilisateurs et les ventes et la manière que SEGA aura de changer les choses. Avant de répondre plus directement à cette question, la direction de SEGA s'écarte du sujet pour évoquer l'impact que ses jeux Sonic de mauvaise qualité a eu sur sa manière de concevoir ses jeux (propos traduits et relayés par le site Persona Central) :

En ce qui concerne les tests publiés sur Metacritic, un de nos plus gros regrets réside dans le fait que nous avions des problèmes vis-à-vis de la qualité de nos jeux Sonic, une de nos licences représentatives. Ces derniers recevaient par conséquent de très mauvaises notes car ils décevaient grandement les utilisateurs. Nous avons depuis mis en place une politique de priorisation la création de jeux de grande qualité que les gens qui les achètent apprécieront et nous ne permettront pas la sortie de jeux d'une qualité inadéquate de manière à atteindre ce but à court terme. Il est évidemment meilleur d'avoir un équilibre parfait entre qualité, coûts de production et résultats commerciaux. Mais nous croyons que l'application de telles politiques axées sur la qualité se reflètent dans ces tests.

Sonic va vous causer

Il est donc intéressant de voir que les mauvaises critiques reçues par Sonic ont eu un effet sur la stratégie générale de SEGA en matière de développement de jeux. Pour rappel, l'éditeur affirmait en 2015 qu'il reconnaissait avoir trahi la confiance des joueurs avec certains de ses jeux et qu'il avait appris d'Atlus l'importance de proposer des jeux de grande qualité aux fans occidentaux de jeux japonais.

Pour ce qui est de Sonic, la mascotte toujours pressée fête ses 30 ans en 2021. Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a toujours pas annoncé de nouveau jeu. L'éditeur au logo bleu a cependant récemment révélé qu'une telle annonce ne devrait plus trop tarder.

Et pour la petite histoire, SEGA répond à la question initiale que les sorties mondiales simultanées, et sur davantage de plates-formes, de ses jeux permettront d'optimiser leurs ventes et donc de limiter l'écart entre les test élogieux et des ventes qui ne reflètent pas ces critiques.

Que dites-vous de ces déclarations ? Avez-vous ressenti une amélioration de la production made in SEGA ces dernières années ? Si oui, pensez-vous qu'elle finira par se ressentir dans les ventes mondiales des jeux de l'éditeur ?