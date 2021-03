SEGA élu éditeur de l'année par Metacritic, merci Persona et Yakuza

Comme chaque année depuis maintenant plus de dix ans, le célèbre agrégateur de notes Metacritic a diffusé son classement des éditeurs de jeux. Et pour l'année 2020, c'est SEGA qui remporte la ceinture de champion. Et s'il a bondi de près de 20 places pour atteindre ce résultat, c'est en partie grâce à la qualité de ses productions 100% nippones.

SEGA a été l'éditeur de l'année 2020 selon Metacritic. L'annonce vient d'être faite par l'agrégateur de notes sur son site officiel. Classé 18e en 2019, SEGA a donc fait un bon de 17 places en un an et termine premier du classement de Metacritic avec une note moyenne de 81,6.

Dans les faits, SEGA a une note moyenne un tout petit peu plus basse que celle du numéro 2 du classement, Annapurna Interactive (81,9). D'après les méthodes de calcul de Metacritic, le fait que SEGA ait édité deux jeux ayant reçu une note Metacritic dans les 90 en 2020, Persona 5 Royal et la version Xbox One de Yakuza 0 pour ne pas les nommer, lui a permis de gagner le titre d'éditeur de l'année 2020.

Ichiban

Le nom SEGA regroupe désormais les studios japonais de la maison de Sonic mais aussi ses désormais nombreuses structures occidentales principalement spécialisées dans la création de jeux PC. Metacritic insiste cependant sur le fait que ce résultat a été en bonne partie permis par les notes obtenues par ses jeux japonais. Il précise que des portages de Persona et Yakuza commercialisés en 2020 ont en effet reçu les cinq meilleures notes Metacritic de SEGA en 2020.

L'agrégateur indique que le classement final de SEGA a également été aidé par des portages sur consoles de jeux comme Two Point Hospital et Bayonetta. Du côté des vraies nouveautés éditées par SEGA en 2020 (Metacritic se repose sur les dates de sortie américaines), le jeu qui a reçu le meilleur metascore a été 13 Sentinels : Aegis Rim.

Les résultats financiers de SEGA les plus récents montraient que les ventes de jeux sur consoles et PC se portaient bien (contrairement à certaines de ses autres activités) et que ces bons chiffres étaient en partie aidés par les ventes répétées de titres issus de son catalogue de jeux déjà sortis précédemment. L'annonce de Metacritic va dans le sens de ces déclarations.

Reste maintenant à voir si SEGA va parvenir à rester sur sa lancée en 2021. Aussi bien à l'aide de la commercialisation de jeux totalement inédits que de rééditions et autres portages.

Cette première place de SEGA au classement Metacritic vous surprend-elle ? Estimez-vous que les rééditions et portages devraient être pris en compte pour l'établissement de ce classement ? Pensez-vous que SEGA va pouvoir garder cette première place en 2021 ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.