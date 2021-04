Fall Guys : Les versions Switch et Xbox reportées pour privilégier le cross-play

Fall Guys Ultimate Knockout va très bien, merci pour lui. Après un départ en fanfare en plein coeur de l'été, saison propice aux jeux télévisés débiles et colorés, le party-game compétitif de Mediatonic avait réunit 1,5 million de festivaliers en l'espace de 24 heures. Déjà disponible sur PC et PS4, l'aventure ne demande qu'à faire tâche d'huile. Mais vous le savez : en ce moment, tout est compliqué.

À voir aussi : TEST de Fall Guys : Bonne humeur et mauvaise foi font bon ménage

Alors que les joueurs des plateformes suscités profitent depuis un mois de la saison 4 featuring Among Us, les festivaliers attendent avec sans doute un peu d'envie l'arrivée du titre sur Switch, Xbox One et Xbox Series, toutes trois promises pour cet été 2021 en février dernier.

Fall Guys Lux

Mais vous le savez : dans la vie, les plans changent, et le rachat de Mediatonic par le géant Epic Games n'a paradoxalement pas arrangé les affaires du studio britannique, qui s'en explique aujourd'hui via un post publié sur leurs ite officiel :

Comme vous le savez sans doute, Mediatonic a récemment rejoint la famille Epic Games. Nous sommes enchantés, puisque ce rapprochement nous donne désormais accès à tout un tas d'outils destinés à enrichir l'expérience de ceux qui courent après la Couronne.



Toutes ces nouvelles opportunités nous ont permis de réaliser que notre la sortie des versions Switch et Xbox de Fall Guys à l'été 2021 arriverait un peu trop tôt pour y inclure toutes ces fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons.



Bien que nous souhaitions nous lancer sur ces plateformes le plus rapidement possible, nous pensons que ces portages auront tout à gagner en patientant un peu, et nous vous remercions pour votre compréhension. Ce report nous permettra d'intégrer du crossplay, pour que tous les joueurs puissent trébucher les uns sur les autres quelque soit leur support.

Vous l'aurez compris : si les versions Switch, Xbox One et Xbox Series de Fall Guys Ultimate Knockout restent d'actualité, il faudra patienter jusqu'à une date inconnue pour les voir débarquer.