Fall Guys également annoncé sur Xbox Series X|S et Xbox One

Une expression populaire fréquemment utilisée affirme qu'il n'y a "pas de fumée sans feu." L'affaire de l'arrivée de Fall Guys : Ultimate Knockout sur consoles Xbox en est une preuve supplémentaire. Il semblerait que les éditeurs ont une fois encore joué sur les mots.

À lire aussi : Xbox Series : Des difficultés d'approvisionnement jusqu'à l'été selon Microsoft

En janvier dernier, plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux laissaient entendre, et même affirmaient dans le cas d'un post de Xbox sur Instagram, que Fall Guys : Ultimate Knockout allait débarquer sur le Xbox Game Pass. Cette information avait rapidement été démentie par Devolver Digital, l'éditeur du jeu, ainsi que par le compte Twitter officiel du jeu lui-même.

Mais il apparaît aujourd'hui que ces démentis laissaient volontairement de côté une partie de la vérité. Il vient en effet d'être annoncé par Microsoft et Mediatonic que Fall Guys : Ultimate Knockout sortira non seulement sur Xbox Series X|S mais également sur Xbox One durant l'été prochain.

Démenti semi-mensonger

Il n'est donc simplement pas question d'une disponibilité, pour le moment au moins, via le Xbox Game Pass. Cette nouvelle affaire est une énième preuve que les démentis officiels doivent souvent être pris avec les mêmes pincettes que les diverses rumeurs qui apparaissent de manière quotidienne.

À en croire Mediatonic, de nouveaux costumes, types de parties, fonctionnalités ainsi que des améliorations sont actuellement en préparation. Et il apparaît que les joueurs Xbox en profiteront dès la sortie du jeu sur leur plate-forme de choix.

Ces versions Xbox de Fall Guys : Ultimate Knockout s'apprêtent donc à rejoindre les versions PS4 (et PS5 via la rétrocompatibilité), PC, Switch (et mobile en Chine uniquement) déjà sorties ou annoncées.