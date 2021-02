Nintendo Direct : Fall Guys tombera sur Switch cet été

L'un des plus gros succès de Devolver ne pouvait décemment pas se passer d'une sortie sur la très populaire console de Nintendo. Et il a choisi le dernier événement "directly to you" pour le confirmer.

Pas besoin de phrases ni de longs discours, comme on a pu le découvrir durant le Nintendo Direct de ce 17 février 2021, Fall Guys : Ultimate Knockout se présentera cet été sur Nintendo Switch.

On rappelle le principe du Battle Royale de Mediatonic qui permet à des dizaines de joueurs de s'affronter sur des parcours dignes d'Intervilles, où, au terme de plusieurs rounds, seul un joueur, probablement le plus vicieux et le plus chanceux, met le grappin sur la couronne du vainqueur ? Que nous en sommes à la troisième saison et demi sur PC et PS4 ? Non, pas la peine. Vous savez déjà.