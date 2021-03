Epic Games s'offre les développeurs de Fall Guys

Après Psyonix et par extension Rocket League en 2019, les parents de Fortnite ont ouvert leur morlingue pour acquérir le studio d'un des jeux multi phénomènes de 2020.

À voir aussi : Epic Games présente MetaHuman Creator, le créateur de personnage ULTIME

Tonic Games Group, maison-mère de Mediatonic à qui l'on doit Fall Guys : Ultimate Knockout, a été racheté par Epic Games, a-t-on appris ce mardi 2 mars 2021. Les deux sociétés ont, chacune de leur côté, exprimé leur satisfaction suite à l'officialisation de cet accord, précisant que le Battle Royale online façon Intervilles - développé sous Unity, hum hum - ne changerait pas son fusil d'épaule.

Tout est pour le mieux, selon Dave Bailey, PDG de Tonic Games :

Chez Tonic Games Group, nous disons souvent que «tout le monde mérite un jeu qui a l'air d'avoir été fait pour eux.» Avec Epic, nous avons le sentiment d'avoir trouvé une maison qui a été faite pour nous. Ils comprennent notre mission de créer et de soutenir des jeux qui ont un impact positif, responsabilisent les autres et résistent à l'épreuve du temps. Et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'unir nos forces avec leur équipe.

Même ton ravi pour Tim Sweeney, grand patron d'Epic Games :

Ce n'est un secret pour personne qu'Epic s'est investi dans la construction du metaverse et que Tonic Games partage cet objectif. Alors qu'Epic travaille à la construction de cet avenir virtuel, nous avons besoin de grands talents créatifs qui savent comment créer des jeux, du contenu et des expériences puissantes.

Devolver Digital, l'éditeur initial, a également commenté la nouvelle :

The Devolver Digital team is proud of our work with @Mediatonic over the past ten years and wish them all the love and success on their new journey!



More details on the Mediatonic blog: https://t.co/gMR89ztbiL pic.twitter.com/059QySSf1T - Devolver Digital (@devolverdigital) March 2, 2021

L'équipe de Devolver Digital est fière du travail accompli aux côtés de Mediatonic ces 10 dernières années et leur souhaite amour et succès dans leur nouveau voyage !

L'ex-studio indé passé de 35 à 150 âmes depuis l'an dernier a répondu à quelques questions concernant l'avenir de Fall Guys. Il est garanti que rien ne changera niveau gameplay et qu'il est toujours question de toucher un public de plus en plus large, avec un contenu plus important à chaque nouvelle saison. Toujours dispo sur Steam et PlayStation Store, il débarquera bien sur Nintendo Switch et Xbox plus tard dans l'année.

Fortnite et Rocket League ont déjà des tonnes de fonctionnalités que nous aimerions apporter à Fall Guys - systèmes de compte, cross-play, modes équipe contre équipe, etc. Nous allons également travailler dur pour apporter plus de ces fonctionnalités à Fall Guys !

Enfin, quant à savoir si le passage au modèle free-to-play est envisagé, rien à annoncer pour le moment.