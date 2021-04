Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare arrive cette année avec de nouveaux modes et combattants

Après la fuite intervenue sur Steam il y a pile-poil deux semaines, l'annonce avait tout du secret de Polichinelle. Malgré tout, rien n'y fait : le retour en grâce de Streets of Rage en 2020 était si triomphal qu'on en reprendra bien une rasade supplémentaire, histoire de.

Le genre du beat'em all 2D se prote très bien, merci pour lui. En moins d'un an d'existence, Streets of Rage 4 s'est en effet écoulé à 2,5 millions d'exemplaires, une jolie performance pour un genre que certains donnaient il y a peu pour mort.

Cette résurrection que l'on doit au triptyque Dotemu/Guard Crush/Lizardcube nous avait mis en garde : face à ce succès aussi critique que commercial, il fallait bien s'attendre à voir un jour ou l'autre débarquer un DLC des familles. C'est désormais chose faite, puisque les français annoncent aujourd'hui Mr.X Nightmare, un DLC qui viendra enrichir un roster déjà varié de trois nouveaux combattants.

Triumvirage

Seule la présence de l'ex-boss Estel Aguirre est pour le moment confirmée, et vous pouvez d'ores et déjà découvrir la facilité avec laquelle l'officier passe des poings aux armes de jet dans la bande-annonce dévoilée pour l'occasion. Les combattants de base ne seront pas en reste, puisqu'ils profiteront de nouveaux moves qui prennent des airs de variations, et permettront de nouveaux combos toujours plus fous.

Un tout nouveau mode Survival sera également de la partie, et proposera donc aux plus endurants de tester leur skill. Si ce dernier reste mystérieux, les plus attentifs auront déjà remarqué de nouvelles icônes de buff qui s'avèreront sans doute bien utiles pour rester dans le game. Dotmeu en profite pour annoncer la participation de Tee Lopes, un compositeur qui a pu rouler sa bosse via Sonic Mania, League of Legends ou encore Monster Boy and the Cursed Kingdom.

Mais parce que les temps sont durs et les bonnes nouvelles trop rares, sachez qu'un nouveau mode de difficulté Mania+ fera gratuitement son apparition, aux côtés d'une phase tutorielle destinée à hausser en conséquence le niveau de jeu. Ah, et des espadons aussi. C'est rigolo ça, les espadons.

Si bien des choses restent à préciser, Dotemu nous promet que le DLC Mr. X Nightmare se fera "cette année", et que des indices sur les combattants à venir se sont glissés quelque part... Allez, on y est pfresque.