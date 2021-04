PS5 : Sony va investir de manière "agressive" dans des jeux First Party exclusifs

Il est indéniable qu'un des points forts des plates-formes PlayStation est la qualité des jeux développés par les studios First Party de Sony. Le constructeur japonais, qui a bien conscience de cette force, semble vouloir mettre les bouchées doubles à ce niveau dans les années à venir.

Comme indiqué plus tôt aujourd'hui, Sony vient de communiquer ses derniers résultats financiers. PlayStation étant un élément essentiel de son activité, la situation de sa branche jeu vidéo a bien évidemment été au coeur des discussions. Lorsqu'il a été question des coûts générés par le développement de jeux, Hiroki Totoki, le directeur financier de Sony, a indiqué clairement que son entreprise compte accroître les dépenses à ce niveau :

Nous avons l'intention d'augmenter la masse salariale consacrée au développement (de jeux) ainsi que les coûts en interne à hauteur de 20 milliards de yens (environ 150 millions d'euros) afin de renforcer notre production interne de logiciels.



Afin d'améliorer notre offre en matière de logiciels, nous avons l'intention de continuer à investir dans des partenariats avec des studios externes en plus d'investir de manière agressive dans nos studios internes.

J'ai dépensé sans compter

En plus des productions des Sony Worldwide Studios, la PS5 va également avoir droit aux jeux fruits de partenariats entre le géant japonais et des studios tiers. Pour rappel, Sony a récemment annoncés la signature de partenariats de ce type avec le Haven Entertainment, le nouveau studio de Jade Raymond et Firewalk Studio, la nouvelle structure d'anciens de Bungie. Ces deux accords concernent la création de nouvelles licences exclusives à la PS5.

À noter également que selon Hiroki Totoki, l'investissement récent de Sony dans Epic Games va servir à améliorer les dimensions et capacités sociales des jeux. Autre rappel, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a affirmé il y a peu que sa société envisageait d'autres rachats de studios. Et selon lui, la PS5 aura encore plus de jeux exclusifs que ses grandes soeurs.

Que dites-vous de la stratégie de Sony ? Pensez-vous qu'elle portera ses fruits ? Ces investissements vous rassurent-ils ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.