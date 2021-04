Sony renforce son investissement dans Epic Games de plusieurs centaines de millions de dollars

Sony et Epic Games, c'est une affaire qui roule. Après avoir investi 250 millions de dollars dans le studio américain en juillet dernier, Sony a décidé qu'il était prêt à faire passer leur relation à la vitesse supérieure. En effet, le géant japonais vient de lui donner une nouvelle preuve de son amour.

Epic Games vient d'annoncer sur son site Internet officiel avoir mené à terme avec une succès une nouvelle campagne de financement. Au cours de cette dernière, le studio américain a levé un milliard de dollars (environ 840 millions d'euros) destiné à "soutenir les opportunités de croissance à venir."

Selon Epic Games, parmi ce milliard de dollars reçus de la part d'investisseurs divers et variés, 200 millions ont été versés par Sony Group Corporation, la maison-mère de Sony Interactive Entertainment. La firme derrière Fortnite et l'Unreal Engine explique que cet investissement de la part de Sony renforce la proximité entre les deux sociétés ainsi que leur "mission partagée de faire avancer la "pointe de la technologie, du divertissement et des services en lignes aux dimensions sociales."

Tout est connecté

Pour rappel, lorsque Sony a injecté 250 millions de dollars dans Epic Games en juillet 2020, cela l'a rendu propriétaire de 1,4% des actions du studio américain. Et s'il est logique de penser à ce qu'un partenariat étroit avec Epic peut apporter à Sony du côté du jeu vidéo, le géant de l'électronique veut également mettre à profit ce partenariat du côté de ses autres filiales comme celle du cinéma par exemple. Aux dernières nouvelles, Sony et Epic n'ont pas l'intention de rendre exclusives aux plates-formes PlayStation les productions du studio et ses outils.

Grâce à ce nouveau "round" d'investissement, Epic Games est désormais évalué à 28,7 milliards de dollars (environ 23,3 milliards de dollars). Tim Sweeney, le co-fondateur et PDG d'Epic Games, reste à l'heure actuelle l'actionnaire majoritaire de la société.