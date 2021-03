Une exclusivité PlayStation inédite par Jade Raymond et son nouveau studio annoncée

S'il y a bien quelque chose qui ne peut pas être dit au sujet de Jade Raymond, c'est qu'elle ne sait pas rebondir. Quelques semaines à peine après avoir quitté Google des suites de la fermeture soudaine de Stadia Games & Entertainment, la canadienne a déjà trouvé une nouvelle maison.

L'annonce inattendue du jour vient du Canada, et plus particulièrement de Montréal, où Jade Raymond vient d'ouvrir Haven, un studio de développement indépendant qu'elle dirigera et où elle travaillera en compagnie de développeurs avec lesquels elle a travaillé à différents moments au cours des dernières années sur des jeux et séries "ultra-populaires."

Et même s'il s'agit officiellement d'un studio indépendant, Jade Raymond et Haven seront aidés par un partenaire de poids. En effet, Sony Interactive Entertainment a officialisé sont "investissement" dans Haven ainsi que dans le premier projet du nouveau studio, une nouvelle licence exclusive à PlayStation.

Mystère et boule de gomme

Malheureusement pour les curieux, Jade Raymond ne communique pas le moindre détail au sujet de ce nouveau jeu. Mais elle se réjouit logiquement du partenariat mis en place avec Sony :

Rien ne me fait plus plaisir que de revenir aux sources avec une équipe talentueuse sur cette nouvelle franchise. Lancer un studio indépendant soutenu par Sony Interactive Entertainment nous permet de repousser nos limites, avec l'appui d'un éditeur qui comprend le processus créatif lié à la création des jeux et qui est renommé pour la qualité de ses produits et son respect des joueurs.

Selon le communiqué de presse d'annonce de ce partenariat diffusé par Sony, les jeux développés par Haven "seront de véritables havres pour les joueurs, leur donnant l'occasion de se divertir, de s'exprimer et d'appartenir à une véritable communauté." Il faudra se contenter de ça pour le moment.

Bien évidemment, il est encore beaucoup trop tôt pour savoir quand cette nouvelle exclusivité PlayStation sortira (sur PS5 très certainement).

