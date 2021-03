Streets of Rage 4 : Un potentiel DLC fuite sur Steam, le retour de Mr X ?

Il y a presque un an, un triumvirat de haute volée venait ressusciter avec classe et pas mal d'idées l'iconique série Streets of Rage, que l'on pensait ne jamais revoir. Rapidement, les français de Dotemu annonçait leur intention de livrer du contenu supplémentaire, une promesse qui pourrait bientôt se concrétiser.

Les développeurs Cyrille Lagarigue et Jordi Asensio n'avaient pas manqué d'être cuisinés dès le mois suivant la sortie de Streets of Rage 4, et ainsi de se voir poser l'éternelle question qui brûle les lèvres de bien trop de confrères : "What about the DLC ?". Au mois d'août suivant, les français lâchaient finalement le morceau, précisant d'emblée qu'aucune date n'étaient encore arrêtée.

Mais alors même que le genre du beat'em all 2D semble renaître tel le phénix, en témoigne les récentes annonces de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge et Astérix et Obélix Baffez-les Tous, une fuite provenant de la base de données de Steam vient nous apporter un précieux indice sur ce qui pourrait bientôt attendre les combattants des rues. Enfin, des rues de la rage. Bref, vous avez compris.

La page, toujours en ligne, mentionne en effet explicitement l'antagoniste principal de la série, Mr. X, qui pourrait donc faire un retour sur scène triomphant, après avoir laissé sa place aux Jumeaux Y, les rejetons gémellaires. Enregistré le 23 mars dernier, "Mr. X Nightmare" pourrait donc augmenter un roster déjà costaud, où placer l'intéressé au centre d'une intrigue parallèle, à moins que Dotemu ne soit adepte de la troisième voie chère aux politiques.

En attendant de découvrir les plans diaboliques du vil gredin, rappelons que les plus pressés pourront toujours l'affronter dans une version old-school via le niveau rétro du huitième stage de Streets of Rage 4. Les autres pourront nous faire part de leurs théories, sans faire parler les poings.