Days Gone : Un thème dynamique PS4 offert aujourd'hui

À un peu moins d'un mois de ses premiers dérapages sur PC, le jeu dont la suite manque manifestement à un paquet de monde est d'humeur généreuse pour l'anniversaire de sa sortie.

À voir aussi : Days Gone arrive le mois prochain sur PC avec un mode écran large et de la 4K, la vidéo

Vous lisez cet article le lundi 26 avril 2021 ? Si vous aimez le dernier jeu de Bend Studio et voulez habiller le menu principal de votre PS4 avec lui, alors dépêchez-vous. Aujourd'hui les développeurs de Days Gone vous offrent un thème dynamique pour célébrer ses 2 ans (déjà?!).

Today only! Download the #DaysGone Old Sawmill dynamic theme for the PS4.



Reedem at the PlayStation Store with the code for your region.

US, Canada, LatAm: G98M-2AN3-L6L4

Europe: QG4H-NMNN-N7P2

Japan: 3BLE-QEN4-2HDL

Korea: M57A-FNNQ-AH5F

Asia: E775-GENL-M6CQ pic.twitter.com/VU17wQ33Ke