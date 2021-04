TEST du Laptop MSI GP76 Leopard : L'équilibre parfait ?

Introduit lors du CES 2021, nous avons eu l'occasion de tester l'un des nouveaux fleurons du catalogue MSI coté laptop à savoir le GP76 Leopard, le haut de gamme du constructeur côté composants avec notamment une RTX 3070 de dernière génération pour assurer d'un point de vue qui nous intéresse particulièrement, celui du jeu vidéo.

Une fois son carton ouvert, on remarque un PC de taille relativement standard mais qui pour loger tout le matériel que nous allons voir n'est pas un modèle de finesse. En effet, ses mensurations sont de 397 x 284 x 25,9 mm pour un poids de presque 3 kilos.

Belle bête

C'est donc une bien belle bête qui commence à bien se faire sentir dans un sac à dos de voyage pour les vacances par exemple. On regrette que le choix de l'aluminium brossé ne soit pas fait pour l'entièreté du châssis même si l'essentiel est là : Capot et clavier en profitent. Pour le reste comme l'arrière et les côtés on se contentera d'un plastique de type imitation aluminium. Il en ressort tout de même une bonne sensation de solidité générale notamment avec des charnières pour écran de qualité (encore trop souvent un point sensible sur ce type de produit).

Pour le design pur, on retrouve un peu les lignes d'autres modèles du constructeur et nous ne sommes clairement pas dans une recherche de grosse innovation de la part de MSI. Cela reste élégant et très sobre, c'est tout ce que l'on demande.

De tout pour vous combler ?

On notera que les ingénieurs MSI ont pensé à mettre la prise d'alimentation derrière le PC et non sur le côté pour venir gêner votre souris, un vrai bon point. Pour la connectique on y trouve :

1 port USB Type-C 3.2 Gen 2

3 ports Type-A USB 3.2 Gen 1

1 connecteur RJ45

1 port HDMI 2.0

1 prise Jack 3,5

Le PC est au format 17,3 pouces avec une dalle IPS profitant d'une fréquence de rafraichissement de 144 Hz soit une promesse d'excellente fluidité en jeu et en bureautique. On regrettera l'absence de véritables bordures ultrafines comme le mentionne la fiche produit du site officiel français mais ça reste bien mieux que certains concurrents.

La luminosité est en moyenne de 290 nits ce qui est bon pour un usage en jeu en 1080p. D'ailleurs on regrette que la définition en question ne monte pas un peu plus haut, le 1080P commence à être très limite pour pousser les caractéristiques d'une RTX 3070. Au moins c'est l'assurance d'une fluidité extrême.

Un sans-faute ?

Une fois le PC ouvert nous pouvons découvrir un clavier de bonne qualité avec une jolie course longue. C'est vite vu, il s'agit d'un SteelSeries soit un constructeur qui n'a plus grande chose à prouver dans le domaine. L'éclairage RGB touche par touche est très agréable à l'oeil et plusieurs fonctions d'éclairage sont disponibles via le logiciel SteelSeries Engine 3 qui est pré-installé sur le PC. On passera sur le trackpad très classique qui de toute façon sera très vite abandonné au profit d'une souris que cela soit en jeu ou en bureautique.

Grande puissance sous le capot

D'un point de vue des performances pures, nous sommes gâtés avec une configuration aux petits oignons, à savoir :

Processeur : Intel Core i7-10870H

: Intel Core i7-10870H Carte Graphique : Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go

: Nvidia GeForce RTX 3070 8 Go Mémoire : 16 Go DDR4

: 16 Go DDR4 Stockage : 512 Go SSD M.2

Pas de Tiger-Lake-H coté processeur à l'horizon mais quelque chose qui fait tout de même l'affaire et qui vous accompagnera de longues années sans soucis. Cela reste une machine de guerre et même les jeux très gourmands comme Cyberpunk 2077 s'en sortent avec les honneurs :

Cyberpunk 2077 : 1080p/Full Ultra/RTX On : 60 FPS de moyenne avec le DLSS 2.0 et des pics à 70 dans les zones moins denses

: Metro Exodus : 1080p/Full Ultra : 70 FPS de moyenne, idem avec le DLSS actif et RTX On

On est clairement sur un PC taillé pour le AAA gourmand, c'est l'avantage de se contenter du simple 1080p, pouvoir performer partout tout le temps sans rencontrer de soucis.

Par contre le revers de la médaille de cette configuration costaude c'est le système de refroidissement. Performant certes, mais bruyant. MSI a fait le choix de la technologie Cooler Booster 5 avec de gros ventilateurs latéraux et arrières pour le flux d'air. Forcément ça fonctionne mais avec une contrepartie : les décibels. Dès qu'on lance un jeu, un violent souffle se fait entendre et il est difficile de l'oublier sauf avec un bon casque sur la tête.

Dans l'ensemble c'est un très bon choix en termes de Laptop pour profiter du jeu vidéo en mode nomade tout en ayant une puissance conséquente pour profiter des AAA des années à venir.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE TRES BON EQUILIBRE Ce modèle n'est pas exempt de défauts notamment avec son écran qui se contente de 1080p et son système de refroidissement bruyant. Mais il s'agit tout de même d'un PC portable extrêmement bien équilibré qui a de quoi vous assurer un suivi en termes de jeu vidéo sans devoir entrer dans les concessions désagréables. Puissant et robuste, MSI ne propose pas un Laptop inoubliable mais un PC qui n'en reste pas moins très intéressant.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une très bonne configuration

Un écran de qualité malgré le simple 1080p

Un bon système de refroidissement malgré tout Bruyant en jeu

Pas de QHD

Le prix