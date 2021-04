Resident Evil Showcase : Dead by Daylight s'offre du contenu Resident Evil

Au cours du Resident Evil Showcase diffusé plus tôt cette année, Capcom ne s'est pas contenté de faire des annonces concernant ses propres jeux. Dans le cadre du 25e anniversaire de Resident Evil, il a également révélé que sa licence vedette allait également s'inviter dans des jeux d'autres éditeurs. Un des titres concernés vient d'être dévoilé.

Parmi les surprises promises par Capcom pour le Resident Evil Showcase de ce soir se trouvait l'annonce d'un crossover à venir entre Resident Evil et Dead by Daylight. À l'heure où sont écrites ces lignes, le détail de ce partenariat n'a pas encore été communiqué. Il a simplement été révélé que du contenu Resident Evil, et plus particulièrement un "chapitre Resident Evil," s'apprête à débarquer dans le titre de Behaviour Interactive en juin prochain.

Pour les fans de Resident Evil qui ne le connaîtraient pas, Dead by Daylight est un jeu de survie multijoueur asymétrique. Un joueur incarne un meurtrier fou tandis que quatre autres joueurs constituent une équipe qui tentent de lui échapper.

Des habitués des crossovers

Depuis sa sortie en 2016, le jeu a accueilli plusieurs crossovers avec des licences bien connues comme Silent Hill, Scream, Evil Dead, Stranger Things, Massacra à la Tronçonneuse, etc.

Pour rappel, Capcom et Ubisoft avaient annoncé une collaboration entre Resident Evil et The Division 2 en janvier dernier. Cette dernière avait porté sur l'intégration dans ce dernier de tenues de personnages célèbres de Resident Evil, de skins d'armes inspirées par la série de Capcom, etc.

