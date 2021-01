Resident Evil s'invite dans... The Division 2, les infos

Lorsqu'il a annoncé son Resident Evil Showcase de ce soir, Capcom a promis un événement riche en informations au sujet de Resident Evil Village et des "festivités" organisées dans le cadre du 25e anniversaire de la série. Il n'a pas menti. Et si les joueurs avaient déjà une idée des thématiques abordées par l'éditeur japonais au cours de l'émission, l'une d'entre elles était aussi surprenante qu'inattendue.

À lire aussi : Resident Evil Village : L'histoire du jeu et sa fin fuitent sur Internet

Même si les différents éditeurs de jeux sont au fond des concurrents, leurs équipes s'admirent souvent mutuellement. Et comme les frontières virtuelles ne sont plus aussi infranchissables qu'elles l'ont été par le passé, les joueurs ont parfois droit à des hommages et autres crossovers surprenants.

Au cours du Resident Evil Showcase de ce soir, Capcom et Ubisoft ont révélé à la surprise générale la mise en place d'un partenariat entre Resident Evil et The Division 2. Créé pour célébrer les 25 ans de Resident Evil, ce partenariat ajoute au titre de Massive Entertainment des tenues rendues célèbres par les personnages de Resident Evil, des skins d'armes, etc.

Entre tradition... et modernité

Ubisoft précise que pour récupérer gratuitement le costume porté par Leon S. Kennedy dans Resident Evil 2 il faudra se connecter au jeu entre les 2 et 15 février prochains. Il indique également que d'une manière générale ces tenues sont tirées de la trilogie Resident Evil originale (tenues S.T.A.R.S. de Jill et Chris, Hunk, etc).

Comme indiqué plus haut, cet événement in-game débutera dans The Division 2 le 2 février prochain. Et malheureusement pour les curieux, Ubisoft n'a pas précisé les modalités d'obtention de ces différents objets in-game Resident Evil. Pour rappel, The Division 2 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.